1 Joele Milan ha smesso di seguire Ilaria Melis sui social

I protagonisti di Uomini e Donne continuano a essere motivo di discussione tra i fan del programma. Uno di questi, senza dubbio, è l’ex tronista Joele Milan e Ilaria Melis. I due si sono conosciuti all’interno del dating show, ma ben presto il loro percorso si è interrotto a causa di una mancanza da parte di entrambi. Cosa è successo? La redazione ha scoperto possibili contatti tra i due lontani dalle telecamere (cosa vietata dal regolamento del programma).

Così sia Joele Milan che Ilaria Melis sono stati costretti a lasciare Uomini e Donne, ma hanno comunque deciso di approfondire la loro conoscenza. Con il trascorrere delle settimane sono poi arrivate i primi rumor di una ipotetica crisi, che entrambi hanno sempre smentito. Poi si è anche parlato del segui, così come di alcuni like sospetti, di Joele nei confronti di Carolina Rocca (la non scelta di Giacomo Czerny). Ma anche qui c’è un velo di mistero.

Adesso alcuni utenti del web hanno segnalato a Deianira Marzano come Joele Milan abbia tolto il segui su Instagram a Ilaria Melis. Già da tempo l’influencer partenopea sostiene come la storia tra i due sia conclusa da tempo.

La storia Instagram di Deianira Marzano

Effettivamente siamo andati a controllare e mentre Joele Milan di Uomini e Donne non segue più Ilaria Melis, non si può dire lo stesso di quest’ultima.

I profili social di Joele Milan e Ilaria Melis di Uomini e Donne

