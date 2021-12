1 Uomini e Donne, Matteo Fioravanti positivo al Covid

Nella giornata di oggi Matteo Fioravanti, ex tronista di questa stagione di Uomini e Donne, ha fatto sapere di essere risultato positivo al Covid-19. Il ragazzo ha pubblicato due storie su Instagram. Nella prima si è mostrato lui con una felpa azzurra con il cappuccio, dove fa sapere di aver qualcosa da annunciare. Poco dopo gira la telecamera verso un foglio. Qui compare scritto che è risultato positivo al virus, purtroppo ancora oggi desta preoccupazione in Italia e nel resto del mondo, nonostante i vaccini.

Questo il video del momento, caricato sui suoi social ufficiali…

Matteo Fioravanti annuncia di essere positivo al Covid #uominiedonne pic.twitter.com/Id86T4KYYO — disagiotv (@disagio_tv) December 17, 2021

Dopo aver mostrato l’esito positivo del tampone antigenico rapido, Matteo Fioravanti ci ha tenuto a far sapere come sta adesso. L’ex tronista ha fatto sapere quanto segue: “Volevo solo dirvi che sto bene… L’unica cosa è che non sento odori, ma per il resto sto bene”.

Dunque per fortuna Matteo Fioravanti, nonostante il Covid, sta bene fisicamente e spera quanto prima di poter guarire. Noi di Novella2000.it gli facciamo i nostri migliori auguri.

Di recente però Matteo di Uomini e Donne ha fatto molto parlare anche per quanto riguarda la sua relazione, finita ormai, con Noemi Baratto…