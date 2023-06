NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Giugno 2023

Amici 22

Reunion per i ragazzi di Amici 22

Giornata importante quella di oggi per tutti i fan di Amici 22. Come in molti sapranno infatti proprio nella giornata odierna si svolge il tanto atteso concerto con tutti i protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Il live, come è stato annunciato in questi giorni, andrà anche in onda in tv. L’appuntamento è fissato al 20 giugno su Italia 1, in prima serata, e di certo questa è una grande occasione per tutti coloro che non avranno modo di assistere di persona a questo evento. Poche ore fa nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

In vista del concerto, per i ragazzi di Amici c’è stata infatti una attesa reunion, che si è tenuta nello studio del pomeridiano. Proprio in questa occasione i cantanti e i ballerini hanno fatto le prove per lo show che si terrà questa sera, durante il quale di certo non mancheranno le emozioni.

La reunion dei ragazzi di Amici 22 nello studio del pomeridiano pic.twitter.com/CUUZcw8Guf — disagiotv (@disagio_tv) June 11, 2023

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, alcune ore fa a rompere il silenzio è stato Raimondo Todaro. L’insegnante di Amici 22 ha infatti rivelato se il prossimo anno tornerà all’interno del talent show e in più ha ufficialmente smentito i rumor sul presunto ritorno a Ballando con le Stelle. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.