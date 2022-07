Spunta una terza persona (e un provino al GF Vip) dietro la rottura tra Matteo Ranieri e Valeria Cardone

1 Matteo Ranieri e Valeria Cardone insieme per “contratto”?

Proprio questa mattina vi abbiamo annunciato la rottura di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, una delle coppie più recenti uscite da Uomini e donne. I due hanno pubblicato oggi un lungo messaggio sulle storie dei loro profili Instagram annunciando appunto che non stavano pià insieme.

La notizia non ha sorpreso il pubblico del programma di Maria De Filippi (a differenza di quella della separazione di Riccardo e Camilla, coppia storica ormai). Sì perché ormai da circa due settimane si vociferava della fine di questa relazione.

I motivi derivavano soprattutto dal fatto che si comportavano in modo molto freddo a livello social. Per carità, non è che se una storia è nata in TV allora si deve rendere pubblico tutto. Però era strano che non mettessero storie o foto insieme (servizi fotografici a parte). Non si vedevano like, commenti, qualche frase carina da coppia. Inoltre a quanto pare lui non aveva nemmeno partecipato al compleanno di lei.

Con la rottura annunciata ufficialmente, ulteriori rumor si sono rincorsi. E c’è chi racconta che Matteo Ranieri e Valeria Cardone stessero insieme “per contratto”. Quindi, una volta scaduto, avrebbero annunciato la separazione con i social. Tempo fa, invece, si diceva che si erano lasciati da tempo, ma dovevano trovare il modo di dirlo ai fan così da uscirne puliti, specialmente lui.

Oggi arrivano ulteriori retroscena su questa vicenda e a riverarli è la sempre informata Deianira Marzano. Proprio lei era stata la prima a dire che i due ex di Uomini e donne non stavano più insieme e fingevano. Ecco cosa ha raccontato ora…