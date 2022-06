Uomini e donne, già finita tra Matteo e Valeria? La coppia accusata di aver finto di stare insieme: la segnalazione

1 Finita la storia tra Matteo e Valeria?

L’amore è eterno fin che dura e quando si parla di Uomini e donne non ci si aspetta che le relazioni durino per sempre. Abbiamo tanti esempi di amori che sono arrivati al matrimonio e oltre, di coppie che hanno avuto una lunga storia facendo sognare i fan. E ci sono anche coppie che sono durate poco. Oggi arriva la segnalazione che Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sarebbero già lasciati.

I due sono usciti dal programma di Maria De Filippi alcuni mesi fa e sono tornati ospiti, mano nella mano, alla scelta di Luca Salatino. Matteo e Luca sono infatti ottimi amici e hanno instaurato un bel rapporto nel periodo dei loro troni. Stanno passando anche molto tempo insieme, tempo che invece Matteo sembra non stia passando con la fidanzata Valeria negli ultimi tempi.

In realtà un po’ di tempo fa, quando Luca era già uscito da Uomini e donne, ma la scelta non era andata ancora in onda, Matteo aveva caricato delle storie con lui e anche in compagnia di Valeria. Ma a quanto pare da un po’ di tempo non ci sarebbero più contenuti di coppia. E si era sparsa la voce che Matteo non sarebbe stato presente al compleanno di Valeria.

Adesso arriva anche una segnalazione di Deianira Marzano che ha pubblicato nelle sue storie un commento Instagram scritto sotto un post dell’ex corteggiatrice. In questo commento si accusa i due di non essere più una coppia e di stare in silenzio solamente per trovare le parole giuste per dirlo ai fan. Ecco cosa c’è scritto: “Mi auguro che questo silenzio non sia dovuto a una scelta strategica, magari consigliata da Matteo e poi quando torna vi rivedrete per fare due foto e continuare la farsa. Se così fosse, la gente si sentirebbe presa in giro e voi due fareste la figuraccia che a questo punto meritate. Valeria abbi più personalità, non stai facendo una bella figura secondo me. Sei una brava ragazza e se sai farti valere il pubblico ti apprezzerà di più. Piuttosto chr fare storie false e prendere in giro tutti…mica siamo scemi.”

Ma non solo, perché a Matteo e Valeria è stata mossa anche un’altra accusa…