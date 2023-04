NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Uomini e donne

Cosa sarebbe accaduto dopo la lite a Uomini e Donne

Pochi giorni fa a Uomini e Donne è scoppiata una furiosa lite tra Tina Cipollari e il Cavaliere Elio. Tutto è iniziato quando il protagonista del Trono Over ha invitato a cena Paola, volendo riprovarci con lei. A quel punto a inserirsi nella conversazione è stata proprio la storica e amata opinionista, che ha detto la sua. Ben presto però i toni tra i due si sono scaldati, e a quel punto è partita un’accesa lite, che non è passata affatto inosservata e che ha fatto discutere il web. Ma non solo. Nel corso del faccia a faccia, Elio ha anche minacciato di querelare Tina, e a intervenire così è stata la stessa Maria De Filippi, che ha invitato entrambi alla calma.

La conduttrice come se non bastasse ha cercato di far ragionare il Cavaliere, che a quel punto è sembrato essere intenzionato a deporre l’ascia di guerra. Tuttavia adesso pare che le cose siano nuovamente cambiate, e che il protagonista del dating show di Canale 5 abbia deciso di andare avanti per la sua strada.

Stando a quanto riporta il sito AnticipazioniTv.it, sembrerebbe che dopo la lite scoppiata a Uomini e Donne, Elio abbia deciso di passare alle vie legali e che abbia denunciato Tina Cipollari. Ma non solo. Secondo quanto si legge sembrerebbe che l’opinionista abbia ricevuto una diffida dai legali del Cavaliere, che avrebbe deciso di non sorvolare su quanto accaduto in studio.

Attualmente però precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni e al momento non sappiamo con esattezza cosa sia accaduto tra Elio e Tina. Senza dubbio però nel corso delle prossime registrazioni del dating show, che si svolgeranno nel corso del fine settimana, ne sapremo di più. Continuate a seguirci dunque per restare aggiornati su questa vicenda.