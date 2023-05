NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Maggio 2023

Amici 22

Parla la mamma di Mattia Zenzola

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 22 e nel corso della serata sono stati eletti i 4 finalisti di questa edizione. A ottenere l’accesso all’ultima puntata è stato anche Mattia Zenzola, che come sappiamo è uno degli allievi più amati e sostenuti del programma. All’interno della scuola il ballerino aveva anche trovato l’amore, al fianco di Maddalena Svevi. A un tratto però proprio l’allieva di Emanuel Lo ha deciso di troncare la relazione, per concentrarsi a pieno sul proprio percorso. Da quel momento tra i due c’è stato un inevitabile allontanamento, tuttavia adesso a parlare è la mamma di Zenzola, che ha fatto una rivelazione inedita. Intervistata dal settimanale DiPiù, la madre di Mattia ha affermato che, secondo il suo pensiero, suo figlio sarebbe ancora innamorato di Maddalena. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mio figlio Mattia in fondo al cuore è ancora innamorato di Maddalena. È la prima ragazza che gli ha fatto provare un sentimento profondo. Mi è dispiaciuto vederlo piangere dopo che ha sentito le frasi non proprio gentili che lei ha pronunciato nei suoi confronti. Ma si cresce anche così. […] Non so se mai ci potrà essere un ricongiungimento tra Mattia e Maddalena. Certamente mio figlio farà di tutto affinché si possa instaurare almeno una bella amicizia”.

Ma non è finita qui. La mamma di Mattia Zenzola infatti ha ringraziato anche Amici, per poi fare un’ulteriore rivelazione sul passato del ballerino:

“Grazie ad Amici ha sconfitto anche una sorta di solitudine che ha un po’ caratterizzato la sua infanzia. Mio marito Francesco Paolo e io ci siamo conosciuti e innamorati negli anni Novanta. All’epoca eravamo entrambi sposati. Lui aveva già due figli, io uno… Ma il nostro amore è stato più forte di tutto e abbiamo divorziato dai nostri ex. Mattia è nato dieci anni dopo l’inizio della nostra relazione. Malgrado fosse già passato tanto tempo, per lui non è stato facile farsi accettare. Dalla parte di mio marito, né i nonni paterni né i fratelli, i figli di mio marito, hanno mai voluto saperne di lui. Lo hanno rinnegato perché figlio mio, della seconda donna. Adesso lui è adulto e con i fratelli un po’ di rapporto ce l’ha. Ma sono tante le cose che gli sono mancate”.