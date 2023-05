NEWS

Nicolò Figini | 7 Maggio 2023

Amici 22

Il rumor sui flirt ad Amici 22

Ieri sera è andata in onda la semifinale di Amici 22 e abbiamo scoperto chi sono i finalisti della corrente edizione. Questi sono Angelina, Mattia, Isobel e Wax. Non ci resta che aspettare settimana prossima per poter sapere chi si aggiudicherà la vittoria. Nel frattempo, però, stanno uscendo alcune indiscrezioni su dei presunti flirt nel dietro le quinte del programma di Maria De Filippi.

Prima di cominciare a parlarne nel dettaglio precisiamo ancora una volta che si tratta solamente di rumor e che al momento non abbiamo alcuna certezza sulla veridicità di queste informazioni. Partiamo, prima di tutto, dall’indiscrezione secondo la quale ci sarebbe del tenero tra due finalisti.

In questo caso si pensa che la coppia in questione sia quella formata da Wax e Angelina. Nonostante Maria De Filippi abbia negato più volte che tra loro ci sia un flirt in corso, vista anche l’attuale relazione di Angelina fuori dal talent, i fan da settimane continuano a pensare il contrario. Che cosa ci sarà di vero? Per il momento rimane incerta la situazione, anche se ufficialmente tra i due finalisti non sembra esserci nulla di romantico.

Presunti flirt nella scuola di Amici 22

Nelle sue Stories su Instagram, poi, Deianira Marzano ha lanciato una seconda indiscrezione: “…e non solo loro. Si parla anche di due giudici che hanno una bella ‘amicizia’“. È vero che in questo caso si parla di amicizia e basta, ma la parola è stata messa tra virgolette come per lasciar intendere che possa esserci altro. Al momento non siamo a conoscenza di altri dettagli e potrebbe essere un rumor senza alcuna verità.

In caso di ulteriori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Nel mentre continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.