Mattia Zenzola si commuove per la vittoria dell’ex compagna di Amici, Angelina (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Non solo Giulia Stabile! Anche Mattia Zenzola non ha saputo contenere la gioia per la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024. Ecco la sua reazione avuta dal giovane ballerino, incredulo e felice per questo podio!

Mattia Zenzola si commuove per Angelina

La vincita di Angelina Mango a Sanremo 2024 è stata davvero contagiosa e coinvolgente. E a quanto pare anche molti ex allievi di Amici non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro contentezza. Non abbiamo solo Giulia Stabile, ma anche Mattia Zenzola non si è di certo contenuto nell’esprimere tutta la sua felicità.

Da lontano Mattia Zenzola ha seguito tutto il percorso della sua ex compagnia dii scuola e amica, Angelina Mango al Festival di Sanremo 2024. E così ha esultato commosso sui social.

“Ce l’abbiamo fatta”, ha scritto con grande orgoglio Mattia Zenzola. Il ballerino ha condiviso una bella foto del loro periodo nella scuola di Amici 22, dove sono arrivati proprio insieme in finalissima e lui ha vinto l’edizione, mentre Angelina Mango ha ottenuto il miglior piazzamento per quel che riguarda il canto.

La storia Instagram di Mattia Zenzola dedicata ad Angelina Mango

Ma non è finita qui, perché tra le storie di Instagram Mattia esattamente come Giulia Stabile ha condiviso il momento della proclamazione di Angelina Mango come vincitrice. Dal video vediamo Mattia vicino alla TV, particolarmente teso. Sembra quasi che il ballerino abbia rivissuto la finale di mesi fa quando ad Amici 22 è riuscito ad arrivare alla vittoria.

Poggiato sul mobile della TV, ha guardato fisso lo schermo e nel momento in cui Amadeus ha annunciato il nome di Angelina Mango, ha prima messo le mani sulla testa e, successivamente, si è messo le mani in faccia. Si pensa che si sia molto commosso Mattia Zenzola nel vedere una cara amica come Angelina ottenere un traguardo così importante per la sua carriera.

La reazione di Mattia Zenzola alla vittoria di Angelina Mango #Sanremo2024 pic.twitter.com/DrzZzNZxJ4 — disagiotv (@disagio_tv) February 11, 2024

Dopo un momento di tensione, Mattia Zenzola ha fatto esplodere tutta la sua gioia!