Angelina trionfa a Sanremo: l’esultanza da stadio dell’amica Giulia Stabile (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2024

Sanremo 2024

La vittoria di Angelina Mango a Sanremo ha generato diverse reazioni non solo tra i fan del Festival, ma anche tra i personaggi noti, molto legati alla cantante. E come non citare Giulia Stabile, sua grande amica? Ecco qual è stata la reazione a caldo della ballerina professionista di Amici 23.

La reazione di Giulia Stabile alla vittoria di Angelina

Ieri sera abbiamo assistito finalmente alla finale di Sanremo 2024 che ha consacrato Angelina Mango come vincitrice di questa settantaquattresima edizione. La cantante ha messo d’accordo tutti con la sua “La noia”. Da casa la sua amica Giulia Stabile ha seguito con grande attenzione il suo percorso. La ballerina professionista di Amici ha spesso pubblicato dei messaggi d’affetto per Angelina, mentre invece non si è mai esposta a proposito del suo ex Sangiovanni.

Per tutta la sera Giulia Stabile ha postato tutte le storie su Instagram a supporto di Angelina Mango. Le ha fatto da prima un in bocca al lupo, successivamente ha anche postato spesso il codice di televoto per esprimere la preferenze a favore della cantante. Infine il tutto si è concluso con questo dolce video in cui svela la sua reazione a caldo dopo la vittoria di Angelina.

Impaurita da quello che sarebbe potuto essere il risultato finale, nel volto di Giulia Stabile si è avvertita grande tensione, esplosa poi con un’esultanza al momento della proclamazione. Per alcuni momenti sembrava quasi avesse paura persino di guardare la TV, in attesa di conoscere il responso.

Una reazione che ha suscitato diverse reazioni, molte di queste divertite da parte dei fan di Sanremo 2024, perché Giulia Stabile inconsapevolmente ci ha regalato un nuovo meme.

Così dunque Giulia Stabile si è detta davvero molto orgogliosa e felice di questo grande risultato da parte di Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024.