1 Le prime parole di Mattias Nigiotti dopo Amici

Domenica 17 ottobre ad Amici 21 abbiamo assistito alla sfida tra Mattias Nigiotti e Guido Domenico Sarnataro, voluta da Alessandra Celentano. Ad avere la meglio è stato il ballerino di danza classica. L’eliminazione di Matt ha suscitato grande dispiacere nella sua insegnante Veronica Peparini, così come nei suoi compagni di viaggio e nel pubblico.

Fatto ritorno a casa e tornato in possesso dei suoi social, Mattias Nigiotti ha scritto un lungo post che racchiude le emozioni vissute in queste settimane ad Amici 21:

“Eccomi qua. Ho tante emozioni e tante cose da dire, parto con il ringraziare Amici, Maria De Filippi, la produzione e soprattutto Veronica Peparini”. Rivolgendosi proprio alla sua insegnante Mattias ha detto: “Ti ringrazio per la bellissima opportunità di danza e di vita, per i pezzi bellissimi che mi sono stati assegnati e per tutte le emozioni provate, anche se avevo molte altre cose da mostrare”.

A seguire Mattias Nigiotti ha dedicato un pensiero anche ai professionisti e ai suoi compagni di viaggio: “Volevo ringraziare Andreas Muller e Simone Nolasco. 2 ballerini fantastici che mi hanno seguito in questo percorso e che mi hanno insegnato molto anche a livello umano. Ringrazio tutti i miei super compagni che ormai reputo una famiglia e che continuerò a sostenerli e supportarli, DAL PRIMO ALL’ULTIMO”

Un grazie Mattias Nigiotti l‘ha voluto dire anche alla maestra Celentano e Todaro, oltre ai professionisti e al pubblico a casa: “Ringrazio i professori Alessandra Celentano e Raimondo Todaro che se pur per poco mi hanno dato degli stimoli per migliorarmi, ringrazio tutti i professionisti. Poi ci siete voi. Una parte fondamentale per un ballerino/cantante/artista in generale, il PUBBLICO, non vi ringrazierò mai abbastanza per tutti i bellissimi commenti, per le critiche costruttive e per il sostegno, davvero grazie grazie grazie, piano piano risponderò a tutti, siete tantissimi. Un’esperienza bellissima con persone altrettanto belle vi mando un abbraccio virtuale, il vostro MATT”.

Ma non solo, perché Matt di Amici 21 ha avuto delle belle parole anche per lo sfidante Guido Domenico Sarnataro. Andiamo a leggerle insieme…