Latino allo scritto e quattro materie per il colloquio orale: ecco come cambia l’esame di Stato dal 18 giugno

La lunga attesa per i 500mila studenti italiani è finalmente terminata con la pubblicazione ufficiale delle materie che comporranno il nuovo esame di maturità. Il Ministero dell’Istruzione ha sciolto le riserve e ha definito il percorso che porterà i diplomandi verso la prima prova scritta del 18 giugno. La novità più rilevante riguarda la struttura stessa del colloquio che quest’anno integra la riforma con quattro discipline obbligatorie invece delle tre canoniche.

Maturità: liceo classico

Al liceo classico la scelta della seconda prova scritta è ricaduta sul latino, ma la vera sorpresa riguarda la composizione dell’esame orale. Per la prima volta dopo anni, infatti, la matematica entra prepotentemente tra le quattro materie del colloquio, affidata a un commissario interno che interrogherà gli studenti insieme ai docenti di italiano, latino e storia. Questa decisione rompe la tradizione puramente umanistica del colloquio finale dell’esame di maturità.

“Il nuovo regolamento impedisce di boicottare le singole fasi poiché l’obbligo di sostenere tutte le prove diventa requisito fondamentale per ottenere la promozione finale” spiegano fonti del Ministero. La riduzione dei commissari, che passano da sette a cinque con la conferma del presidente esterno, punta a snellire le procedure.

Scientifico, istituti tecnici e scienze umane

Per quanto riguarda gli altri indirizzi, il liceo scientifico affronterà matematica allo scritto, mentre l’orale vedrà protagonista anche scienze naturali insieme a italiano e storia. Negli istituti tecnici l’attenzione si sposta su economia aziendale e discipline turistiche, materie che rispecchiano la vocazione professionale dei diversi percorsi di studio. Anche per le scienze umane il quadro è delineato con il ritorno della storia dell’srte tra le discipline che i ragazzi dovranno esporre davanti alla commissione.

“Abbiamo lavorato per restituire dignità e completezza a un momento di passaggio fondamentale nella vita di ogni cittadino”, ha dichiarato il portavoce degli uffici scolastici regionali. Gli studenti del linguistico dovranno invece confrontarsi con due lingue straniere durante il colloquio, bilanciando la preparazione tra commissari interni ed esterni.

Dario Lessa

