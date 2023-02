Maurizio Costanzo, il ricordo di suo padre nell'ultima intervista a Verissimo

NEWS

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2023

verissimo

L’ultima intervista di Maurizio Costanzo

La puntata odierna di Verissimo è stata interamente dedicata al ricordo di Maurizio Costanzo. In chiusura Silvia Toffanin ha mandato in onda l’ultima intervista rilasciata alla trasmissione dal conduttore, risalente all’8 gennaio 2023. Dunque appena un mese fa.

Durante la lunga chiacchierata Maurizio Costanzo ha affrontato diversi argomenti e parlato del suo amore viscerale per il giornalismo: “Da ragazzo volevo fare il giornalista, ma lo volevo fare anche a scuola con il giornalismo scolastico. Era una vocazione assoluta. E se ancora non mi annoio, per più di 40 anni, è perché volevo fare questo. Non sapevo immaginarmi altrimenti”.

Così Silvia Toffanin in quell’occasione ha domandato a Maurizio Costanzo se suo padre era o meno d’accordo: “Lui sì e no. Mio padre è morto che io cominciavo. Era un po’ orgoglioso ma preoccupato perché essendo impegnato al ministero dei trasporti, dello Stato quindi, non capiva cosa volessi fare. In quegli anni chi voleva fare il giornalista era come voler fare spettacolo. Quando avevo 12 anni e Indro Montanelli mi rispose dopo una mia lettera, io presi appuntamento per il giorno dopo. Solo a distanza di anni scoprì che lui mi aveva inseguito per capire dove andare. Io andavo nella redazione romana de Il Corriere della Sera”.

A seguire Maurizio Costanzo ha ricordato suo padre: “Io sono figlio unico. Mio padre è venuto a mancare quando io avevo 16 anni. Ho ritenuto questo un furto. Ci penso, sì. Ho sempre una mia foto sua vicino al letto. Io mi auguro se c’è un aldilà che sia stato informato. Penso ogni giorno a mio padre“.

Infine Maurizio Costanzo, sempre in quell’occasione, ha parlato anche della sua cara mamma.