Mauro Coruzzi torna finalmente a casa dopo l’ictus (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 13 Aprile 2023

Ricoverato a marzo per un ictus ischemico, Mauro Coruzzi, conosciuto anche come Platinette, ha fatto ritorno a casa

Il ritorno a casa di Mauro Coruzzi dopo l’ictus e il ricovero in ospedale

Lo scorso 14 marzo Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico e quindi è stato ricoverato in ospedale. Il manager aveva dato notizia con un comunicato ufficiale: “Martedì 14 marzo (Mauro Coruzzi) ha avuto un ictus ischemico. Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo, e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

Nei giorni abbiamo avuto sempre notizie sulle sue condizioni che erano in continuo miglioramento. Nelle scorse ore Mauro è finalmente tornato a casa. Ieri ha messo un video sui social delle sue dimissione e di quando ha varcato la porta di casa. Nel farlo ha anche ringraziato tutto lo staff dell’ospedale che si è preso cura di lui: “14 marzo – 12aprile Ospedale Niguarda. Grazie per l’assistenza durante il ricovero. Ora sono a casa. Ricominciamo”.

Oggi ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto insieme al suo cagnolino. Si è mostrato in fase di riabilitazione, in relax con le persone a lui care e con il suo animale da compagnia a cui è legatissimo. Ha anche pubblicato un video del primo giorno a casa, assaporando il primo caffè dopo l’ictus tra le mura domestiche.

Auguriamo a Mauro Coruzzi una pronta guarigione e mandiamo un abbraccio da tutto lo staff di Novella 2000.