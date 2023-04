Uomini e donne, Armando in lacrime davanti a Gianni e Maria: “Mi fa male che si pensi che mi proteggi”

NEWS

Debora Parigi | 13 Aprile 2023

Uomini e donne

Il confronto a Uomini e donne di Armando con Gianni e Maria

Nella scorsa puntata di Uomini e donne abbiamo visto Armando Incarnato andarsene dallo studio dopo il litigio con Gianni e le accuse di Aurora che ha detto che lui aveva fatto il provino per il Grande Fratello Vip. Questa cosa aveva mandato il cavaliere ad infuriarsi e a chiedere a Maria De Filippi di chiamare, informarsi e smentire questa cosa.

Oggi, nella puntata del programma, c’è stato subito un confronto tra Armando, Gianni e Maria. L’opinionista e la conduttrice si sono seduti al centro dello studio ed è entrato il cavaliere. Subito Incarnato ha parlato, molto commosso, del fatto che gli fa male sentire e leggere dalle persone fuori e sui social dire e scrivere che lui è protetto dalla De Filippi, per questo sarebbe sempre nello show. E ha aggiunto che molte volte si è comportato male, per vedere se viene cacciato. Nel dire questo è anche scoppiato a piangere.

Armando ha fatto anche l’esempio di altre situazioni prima di Uomini e donne in cui ha lasciato, lavori, luoghi ecc per via delle voci. Maria ha raccontato che le voci non devono essere prese sul serio. E ha raccontato un aneddoto del suo passato in cui è stata al centro di certe parole non vere.

Armando non riesce a trattenere le lacrime… #UominieDonne pic.twitter.com/dgkv3WMyjn — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 13, 2023

In particolare si sono confrontati Armando e Gianni sempre sulle questioni delle segnalazioni che gli arrivano e su come si comporta invece con gli altri. Quello che l’opinionista voleva far capire al cavaliere è che semplicemente lui è stato accusato come lui stesso accusa gli altri sulle stesse cose. Ma è scoppiata di nuovo la discussione dopo che anche Aurora ha preso la parola. Alla fine, comunque, Gianni ha chiarito con Armando e i due si sono stretti la mano.

Potete rivedere tutta la puntata su Witty TV.