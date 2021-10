Icardi e Wanda gate, il calciatore smette di seguire anche la moglie su Instagram

1 Mauro Icardi non segue più Wanda Nara su Instagram

La telenovela che vede protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara continua e fa discutere. E gli utenti iniziano davvero ad essere confusi riguardo quello che sta succedendo. Infatti, tra pubblicazioni di foto, post di amore e perdono e indiscrezioni provenienti dai giornali, sembra che su di loro la situazione cambi di minuto in minuto.

Dopo il presunto tradimento (che a quanto pare era solo uno scambio di messaggi) e i post di sfogo di Wanda, la coppia sembrava essere arrivata ad un accordo. Dal punto di vista social, infatti, lui ha tolto il segui Instagram a tutti tranne che ad un profilo: quello della moglie. Fino a ieri era così, ma nelle ultime ore è cambiato tutto di nuovo.

Sì perché andado proprio sul profilo Instagram di Mauro Icardi notiamo che il numero dei seguiti è zero. Questo significa che non segue più la moglie. Perchè?

Il motivo esatto ovviamente non lo sappiamo, ma possiamo collegarci a ciò che è accaduto stanotte. Mauro aveva pubblicato nelle sue storie una foto hot con Wanda Nara mentre erano sul letto. E aveva scritto: “Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro”. Una frase non totalmente comprensibile. Ma successivamente aveva rimosso tutto. Quindi è successo altro per arrivare a tigliere il segui alla moglie?

Non ci resta che attendere altri risvolti per una nuova “puntata” di questa vicenda. Intanto, se ve lo siete perso, la presunta amante di Icardi ha rotto il silenzio rispondendo alle accuse. Ecco cosa ha detto…