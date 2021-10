1 La foto bollente di Mauro Icardi e Wanda Nara

Mauro Icardi sembra essere determinato a smentire le voci che parlano della rottura tra lui e Wanda Nara e smentire anche quanto scritto da quest’ultima sui social. La procuratrice, infatti, aveva pubblicato una particolare storia che aveva bisogno di poche interpretazioni. Parlava di una “famiglia rovinata” a causa di una terza persona, che ha apostrofato in termini poco eleganti. Per poi far sapere che senza fede non si sta poi così male. Si è passati poi alla notizia circa l’investigatore privato ingaggiato dalla Nara per scoprire i tradimenti.

Così l’attaccante del PSG per salvare il suo matrimonio è volato a Milano, dopo aver preso dei permessi sul lavoro, e mostrarsi insieme a sua moglie. Lei sembra essere poco convinta, ma Mauro Icardi non demorde. E pare stia facendo qualsiasi cosa anche sui social. Pensate che in questi giorni ha perfino smesso di seguire tutti, tranne sua moglie. Sul suo profilo, poi, non fa che postare scatti insieme a lei, da quando sono emersi le voci della fine della relazione.

Uno di questi è emerso nelle scorse ore tra le storie di Instagram. Foto poi eliminata. Nell’immagine il bomber argentino si mostra a petto nudo con sua moglie lì accanto a lui. A far discutere è anche la frase scelta da Mauro Icardi: “Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro”.

La storia di Mauro Icardi, poi rimossa

L’immagine, ovviamente, ha fatto non poco discutere gli utenti del web, che non si spiegano dove voglia arrivare la coppia. Con queste parole poi Mauro Icardi sembra confermare che sta ancora insieme a Wanda Nara, nonostante i problemi di coppia. Intanto in questi giorni anche la presunta amante ha rotto il silenzio e si è difesa dalle accuse…