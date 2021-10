1 Mauro Icardi segue solo Wanda Nara su Instagram

Nuovo tassello nella vicenda che vede al centro Mauro Icardi e Wanda Nara. Rivediamo, però, la storia dall’inizio, così da non perdere il filo del discorso. Tutto è iniziato un paio di giorni fa quando Wanda ha pubblicato sul suo profilo Instagram una Storia in cui ha scritto: “Otra familia más que te cargaste per z***a“, ovvero “Hai rovinato una famiglia per un pu****a. Un’indiscrezione, poi, ha aggiunto che avrebbe anche scritto che si era separata.

Il marito, però, ha in seguito postato sui suoi social una fotografia che lo ritrae insieme alla moglie e nella descrizione le fa gli auguri per la festa della mamma. Di tutta risposta, però, Wanda ha messo sempre nelle Stories del social fotografico un’immafine in cui si vede la sua mano senza fede nuziale. Anche in questo caso una frase molto particolare: “Me gusta mas mano sin anillo“, cioè “Mi piace la mia mano senza anello“. In più, altri rumor discussi nel programma Los Angeles de la mañana ha parlato già di divorzio.

Un divorzio da 60 milioni. Inoltre parrebbe che la moglie di Mauro Icardi abbia assunto un investigatore privato per scoprire tracce del tradimento. Questo avrebbe trovato un messaggio in cui il calciatore diceva alla presunta amante di “incontrarsi in un posto che nessuno conosce o in una discoteca“. Questa, Eugenia Suarez ha, però, commentato: Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro“.

Oggi Mauro ha pubblicato un messaggio in cui ringrazia la moglie di fidarsi di lui e le dice di amarla. Sempre in queste ore abbiamo visto il calciatore smettere di seguire tutti gli account Instagram che seguiva, lasciando soltanto Wanda. Ha pubblicato una foto nel feed, inoltre, con la descrizione: “Abbracciami forte e non lasciarmi mai“. Nelle Stories, invece, una foto dei due a Parigi che sembrerebbe scattata in queste ore, considerato il fatto che anche lei sarebbe in città.

