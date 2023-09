Spettacolo

Vincenzo Chianese | 14 Settembre 2023

Grande Fratello

Lo sfogo di Marco Fortunati

Sono trascorse poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, e i concorrenti si stanno già ambientando alla casa e all’esperienza che stanno vivendo. Lunedì sera, nel corso della prima puntata, a varcare la porta rossa è stato anche Marco Fortunati, istruttore di scii e tassista. In questi primi giorni così il 31enne bolognese sta conoscendo i suoi compagni di avventura, e sta creando i primi legami. In queste ore però non è mancato un piccolo momento di sconforto, che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire quello che è accaduto.

Mentre chiacchierava con Letizia Petris, Marco Fortunati ha ammesso, nonostante il Grande Fratello sia partito da poco, di sentire già la mancanza della sua fidanzata. Il gieffino si è così sfogato con la fotografa, e a quel punto ha affermato:

“Mi sto godendo la situazione. Avrei bisogno di una parola, di uno sguardo. Ho quei 5 minuti quando vado a dormire, proprio il momento in cui mi metto a letto, che mi giro e non vedo nessuno. Sono abituato ad andare a letto con lei, a coccolarla, si appoggia sulla spalla. Penso che io sono qui, e mi manca, ma anche al fatto che lei è a casa e le manco. Durante la giornata sono abbastanza tranquillo, è quando vado a letto”.

Le parole di Marco Fortunati hanno già attirato l’attenzione del web, e sui social gli utenti si sono divisi. C’è infatti chi ipotizza che l’istruttore di scii possa decidere di abbandonare il Grande Fratello per riunirsi con la sua fidanzata. Naturalmente però al momento è ancora troppo presto per capire quello che potrebbe accadere, ma senza dubbio Marco ha intenzione di godersi a pieno questa esperienza. Domani sera intanto ad arrivare in casa sarà il secondo gruppo di concorrenti. Ma cosa accadrà quando il cast sarà al completo? Non resta che attendere per scoprirlo.