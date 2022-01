1 Quando si sposano i Me Contro Te?

Sono ormai anni che i Me Contro Te sono nel cuore del pubblico. Come è ben noto attualmente il duo è al cinema con il nuovo film Persi Nel Tempo, che sta ottenendo un ottimo successo. Anche nella vita privata di Luì e Sofì però sono arrivate grandi soddisfazioni. Come in molti sapranno infatti i due oltre a essere partner di lavoro sono anche una coppia nella vita reale, e solo qualche mese fa abbiamo appreso che stanno per sposarsi! Proprio Luì infatti ha fatto una bellissima proposta di matrimonio a Sofì, e il video del momento ha emozionato il web.

Adesso però da tempo i fan si pongono una fatidica domanda: quando si sposano i Me Contro Te? Attualmente il duo non ha ancora annunciato quando si celebreranno le nozze. Tuttavia in queste ore è spuntata una data. Secondo il settimanale Diva e Donna infatti sembrerebbe che la coppia stia valutando l’idea di sposarsi il prossimo 26 dicembre! Proprio in quella data infatti Luì e Sofì festeggeranno i loro 10 anni insieme, e non è da escludere dunque che la coppia scelga proprio quel giorno per sposarsi. Nel mentre solo recentemente, nel corso di un’intervista per Oggi, i due avevano affermato:

“Non sarà una cosa da poco. C’è un’aspettativa altissima da parte di chi ci segue, vorrebbero tutti assistere all’evento. Dobbiamo trovare un modo per accontentarli e goderci una giornata per noi emozionante”.

Non resta dunque che attendere per saperne di più sul matrimonio dei Me Contro Te. In attesa di ulteriori news, andiamo a rivedere come si sono conosciuti Luì e Sofì.