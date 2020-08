1 I Me Contro Te annunciano l’uscita del loro secondo film. Ecco tutti i dettagli sulla pellicola, dal titolo, alla trama, al trailer

Da qualche tempo a conquistare il cuore dei più piccoli è stato l’ormai celebre duo Me Contro Te. La coppia, formata da Luì e Sofì, ha raggiunto in brevissimo tempo un successo pazzesco, diventando un vero e proprio fenomeno. I due, che nel mentre hanno lanciato una linea scolastica e hanno anche debuttato in Spagna con il loro canale YouTube, sono senza dubbio tra gli artisti più amati del momento e tanti sono i progetti futuri che stanno per arrivare. Come è noto solo qualche mese fa Luigi e Sofia, che sono legati anche sentimentalmente, hanno anche debuttato al cinema col film La vendetta del Signor S, che ha raccolto quasi 10 milioni di euro al botteghino.

Adesso per i fan arriva un’altra bellissima sorpresa, svelata poco fa proprio dal duo. Luì e Sofì hanno infatti annunciato l’uscita del loro secondo film, che arriverà nei cinema italiani nei prossimi mesi. Ma qual è il titolo della pellicola e cosa sappiamo fino ad ora? Il lungometraggio si intitolerà Il Mistero della Scuola Incantata ed è stato scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La fotografia del film è curata da Davide Crippa, mentre ad occuparsi del montaggio sarà Davide Cerfeda. Mario Torre si occuperà invece della scenografia mentre i costumi saranno scelti con l’aiuto di Tecla Turiaco. Le musiche originali sono di Stefano Della Casa.

Le riprese del secondo film dei Me Contro Te sono iniziate lunedì 17 agosto a Roma, e dureranno per ben cinque settimane. Luì e Sofì, dopo aver annunciato il ritorno al cinema, hanno svelato sui social anche il primissimo trailer della pellicola, che al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale. Queste le prime immagini del progetto.

Ma qual è la trama del film Il Mistero della Scuola Incanta? Scopriamola insieme.