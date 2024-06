NEWS

Vincenzo Chianese | 12 Giugno 2024

Annalisa

Ieri, in occasione della prima serata dei Tim Summer Hits 2024, Annalisa e Tananai si sono esibiti con il singolo Storie Brevi e la loro performance ha infiammato il pubblico.

L’esibizione di Annalisa e Tananai

Dopo il successo dello scorso anno con Mon Amour, Annalisa si prepara a dominare anche l’estate 2024. Solo la scorsa settimana infatti la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Storie Brevi, in collaborazione con Tananai. Fin dal primo ascolto il brano ha conquistato il pubblico e in questi giorni ha iniziato a scalare le classifiche, confermandosi essere già la vera hit di questa stagione. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web e che coinvolge proprio i due artisti.

Ieri sera, da Piazza del Popolo a Roma, è partita ufficialmente la nuova edizione dei Tim Summer Hits, il tradizionale appuntamento musicale che ogni anno appassiona migliaia di telespettatori. 4 le serate previste, che prossimamente andranno anche in onda su Rai 1. A salire sul palco sono stati alcuni degli artisti più amati del momento, tra cui Emma, Mahmood, Geolier e tanti altri.

Tra gli ospiti dei Tim Summer Hits non potevano mancare naturalmente anche Annalisa e Tananai, che si sono così esibiti sulle note della loro Storie Brevi. La performance dei due artisti tuttavia ha infiammato il pubblico e in breve il video del momento ha fatto il giro del web.

Signore e signori, Annalisa e Tananai 💃🏼🕺🏻 sul palco di #TimSummerHits pic.twitter.com/jay5zvU9zU — Tanarchive 📂 (@dailytananai) June 11, 2024

Ancora una volta dunque i due cantanti sono riusciti a conquistare il pubblico e di certo Storie Brevi ci farà cantare e ballare per tutta l’estate. Solo di recente intanto Tananai ha raccontato come è nata la canzone e in merito ha affermato: “Io ero partito per l’idea di produzione per i fatti miei. Poi il mondo sonoro si rifaceva molto a quella che è la voce di Annalisa e io stimandola e volendo fare un pezzo con lei da un po’, gliel’ho proposto”.