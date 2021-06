1 Nuove accuse per Meghan Markle

È trascorso più di un anno da quando Meghan Markle e Harry hanno detto ufficialmente addio alla Royal Family inglese, iniziando una nuova vita in America, lontani dalla vita di palazzo. Tuttavia pare che le vecchie tensioni con Buckingham Palace non si siano ancora risolte. Solo qualche mese fa infatti i Sussex hanno rilasciato un’intervista bomba a Oprah Winfrey, facendo determinate accuse ad alcuni membri della famiglia reale. Ma non solo. Meghan infatti, per via della gravidanza, non ha fatto nemmeno rientro a Londra in occasione del funerale del Principe Filippo, venuto a mancare lo scorso aprile. Adesso come se non bastasse è accaduto qualcosa che ha riportato la Duchessa al centro dell’attenzione mediatica mondiale.

Stando a quello che svela il Daily Mirror infatti, pare che alcuni ex collaboratori di Buckingham Palace abbiano accusato Meghan Markle di bullismo! Diversi ex assistenti di palazzo avrebbero affermato di aver lavorato in un “ambiente tossico” e di aver ricevuto “continue minacce” da parte della Duchessa di Sussex. Questo quanto svela una fonte al Mirror, e quanto riporta anche FanPage:

“La sensazione è che questo stia andando verso una brutale resa dei conti tra la duchessa del Sussex che si ritiene stia contestando tutte le accuse etichettate contro di lei. Buckingham Palace sta prendendo molto sul serio ogni accusa e vuole arrivare fino in fondo. Lei riteneva che il personale non fosse all’altezza del lavoro e che il suo compito non era trattare bene e coccolare i collaboratori”.

Ma non solo! Pare che dopo le accuse a Meghan Markle, Buckingham Palace e la famiglia reale si siano detti molto preoccupati, al punto da far partire un’indagine più approfondita. Questo quanto riportato:

“Abbiamo messo in atto una politica sulla dignità del lavoro e lo stiamo facendo da anni. Non tolleriamo e non tollereremo il bullismo e le molestie sul posto di lavoro”.

Cosa accadrà dunque e come replicherà Meghan Markle alle accuse di bullismo ricevute? In attesa di ulteriori aggiornamenti, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando si è mormorato che la Regina Elisabetta abbia invitato Harry a un pranzo privato.