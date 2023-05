NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

meghan markle Re Carlo III

Ecco cosa faceva Meghan Markle durante l’incoronazione

Pochi giorni fa abbiamo assistito all’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla, e questo storico evento è stato seguito in mondovisione. Grande assente alla cerimonia, come è noto, è stata Meghan Markle, che ha preferito restare in California insieme ai suoi figli Archie e Lilibet Diana. Proprio il primogenito dei Sussex, mentre suo nonno veniva proclamato Re del Regno Unito, ha festeggiato il suo quarto compleanno, e questo motivo avrebbe spinto la Markle a non lasciare suo figlio per accompagnare Harry a Londra.

Il Principe nel mentre è stato avvistato all’interno dell’Abbazia di Westminster mentre percorreva la navata in solitudine, lontano da suo fratello e da Kate Middleton. Ma non solo. Immediatamente dopo la cerimonia il Duca è corso in aeroporto, per tornare in America a casa dalla sua famiglia, senza nemmeno avere modo di scambiare qualche parola con Carlo o William.

Mentre Harry faceva ritorno in California però, sembrerebbe che Meghan Markle non sia rimasta con le mani in mano. La Duchessa è stata infatti paparazzata da TMZ nella giornata di domenica a Montecito, durante un’escursione con alcuni amici. Si tratta della prima uscita pubblica di Meghan dopo l’incoronazione, e negli scatti che stanno facendo il giro del mondo l’ex attrice appare in perfetta forma e decisamente a suo agio in tenuta da jogging. Al suo fianco gli amici di lunga data Markus Anderson e Heather Dorak, che hanno trascorso con lei la giornata.

Meghan Markle Takes a Hike Without Harry Day After Charles’ Coronation https://t.co/AlU7HnoZro — TMZ (@TMZ) May 7, 2023

Assente invece Harry, che probabilmente in quelle ore era in viaggio verso casa. Pare dunque che anche in questa circostanza il Principe e la Royal Family non abbiano avuto modo di chiarire le vecchie tensioni. Che dunque ormai la frattura sia insanabile? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere nei mesi a venire.