Il fratello di Meghan Markle è un concorrente del Grande Fratello Vip

1 Il fratello della duchessa al Grande Fratello Vip

Sembra non esserci proprio pace per la Royal Family e in questo caso, nello specifico, per Meghan Markle. Dopo lo scandalo per l’intervista con Oprah Winfrey e le dure accuse fatte dagli ex collaboratori di palazzo, potrebbe esserci un’altra preoccupazione per la duchessa di Sussex.

Pare infatti che Thomas, il fratello (o meglio fratellastro) di Meghan Markle sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip australiano. In base a quanto si legge sul taboid inglese, The Sun, Thomas Markle Jr. sarebbe atterrato nella giornata del 22 luglio a Sydney, dove rispetterà 14 giorni di quarantena prima di immergersi nell’esperienza del reality show!

Si tratta di un bel grattacapo per Meghan Markle poiché come ben sappiamo da tempo lei e Thomas non si parlano e i rapporti tra loro sono tesi da almeno 10 anni, periodo in cui non hanno avuto nemmeno la possibilità di incontrarsi. Il timore della consorte del Principe Harry è che il fratellastro possa infangare ancora il suo nome, esattamente come fatto in passato quando è intervenuto a Live Non è la d’Urso. Nella trasmissione serale di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso, Thomas Markle Jr. aveva riservato parole al vetriolo per la sorellastra.

Oltretutto prima che Harry e Meghan convolassero a nozze, proprio Thomas aveva inviato una lettera al Principe in cui gli suggeriva i motivi per cui non avrebbe dovuto sposare la Markle: “A Meg piace dipingere se stessa come una filantropa, una persona caritatevole, ma non è nulla di tutto questo per la sua famiglia. Sta mostrando la miglior prova di recitazione della sua vita. È falsa.”, ha detto in quella circostanza. Che succederà ora? Meghan Markle avrà davvero modo di preoccuparsi per la presenza del fratellastro al Grande Fratello Vip australiano?

Le notizie su Meghan Markle, però, non sembrano essere finite qui. Da quanto si vocifera, infatti, una nota conduttrice italiana la vorrebbe ospite del suo programma. Andiamo a vedere di cosa si tratta…