1 Le dure critiche di Samantha Markle

Le notizie sulla Famiglia Reale non mancano mai, nemmeno la domenica! A far discutere, ancora una volta, è il rapporto conflittuale tra Meghan Markle e la sorellastra Samantha. Ma non è la prima volta che quest’ultima non risparmia dure critiche alla duchessa di Sussex. Ciò è accaduto anche nel recente passato con il fratellastro Thomas (secondo i rumor concorrente del GF Vip australiano). Ma che sarà successo stavolta?

Samantha ha rilasciato un’intervista a GB News, programma condotto da Dan Wootton. Qui ha riservato un attacco al vetriolo nei confronti di Meghan Markle, arrivando ad apostrofarla “incredibilmente crudele”. Parole che sono arrivate dopo una precisa domanda del presentatore, il quale ha chiesto a Samantha se in cuor suo vuole bene alla sorellastra. Così Samantha non ha nascosto la sua commozione, ma è parsa piuttosto decisa nel replicare. Queste le severe affermazioni raccolte da IlSussidiario.net:

“È così difficile amare qualcuno che ha causato così tanto dolore in tante persone. Specialmente pensando a nostro padre che ha avuto due attacchi di cuore e l’ha vista comportarsi in quel modo con la famiglia reale. Non riesco a dire di potere amare qualcuno che è così incredibilmente crudele“.

In base al punto di vista di Samantha, dunque, anche i problemi di saluti avuti dal padre sono in parte causati dai comportamenti a detta sua ‘discutibili’ di Meghan Markle. Ma non è finita di certo qui, perché nella medesima intervista ha sferrato qualche altra frecciatina…