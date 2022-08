La confessione di Meghan Trainor

Sono anni che Meghan Trainor è una delle cantanti più amati e seguite. Solo poche settimane fa l’artista americana ha rilasciato il suo ultimo singolo, Bad for Me in collaborazione con Teddy Swims. Il brano è il primo estratto dal nuovo album di inediti di Meghan, intitolato Takin’ It Back, che vedrà la luce il prossimo ottobre. In queste ore però la Trainor è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Nel corso di un’intervista infatti la cantante ha raccontato che lei e suo marito Daryl Sabara hanno due wc nel bagno di casa loro per poter fare i bisogni insieme. Ma da cosa è nata questa particolare scelta e come mai Meghan e Daryl hanno fatto installare due water nel bagno? Ecco cosa ha svelato lei:

“Nessuno lo sa, ma nel nostro bagno c’era un gabinetto e molte volte nel cuore della notte, quando siamo con il bambino, dobbiamo fare pipì allo stesso momento. Quindi ho pensato, ‘Possiamo per favore avere due bagni uno accanto all’altro?’. Abbiamo due bagni seduti uno accanto all’altro. Facciamo pipì allo stesso tempo”.

La notizia naturalmente ha fatto il giro del web in breve tempo e in molti hanno trovato curiosa la scelta di avere due wc in bagno. Successivamente così Meghan Trainor ha deciso di intervenire nuovamente, e con ironia ha affermato:

“È la parte migliore. Ci teniamo per mano, facciamo pipì. Si siede mentre fa la pipì, ed è arrabbiato perché l’ho detto anche al mondo. È facile, è stanco, è papà”.

