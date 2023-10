Chi è Melike Ipek Yalova Müjgan di Terra Amara? Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Chi è

Amata attrice e modella in patria e in Italia, conosciamo meglio chi è l’amata attrice Melike Ipek Yalova. In Terra Amara è Müjgan Hekimoglu, un personaggio molto apprezzato dal pubblico. Qui a seguire vi proponiamo alcune delle news e curiosità sul suo conto come età, altezza, vita privata, carriera e dove seguirla su Instagram.

Chi è Melike Ipek Yalova

Nome e Cognome: Melike Ipek Yalova (scritto in turco Melike İpek Yalova)

Data di nascita: 29 aprile 1984

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 49 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: attrice e modella

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Melike non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @mipekyalova

Melike Ipek Yalova età, altezza e biografia

Quanti anni ha Melike Ipek Yalova di Terra Amara? È nata il 29 aprile 1984 ad Ankara sotto il segno zodiacale del Toro. La sua età oggi è di 39 anni.

A proposito della sua biografia possiamo dirvi anche ci sono i suoi genitori. Si tratta di Aysen Yalova e Yuksel Yalova, ex ministro dello Stato.

Fin da piccola si è sempre dimostrata promettente. Dopo il diploma al Ted Ankara College, Melike di Terra Amara si è laureata al Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’Università di Bilkent. Peraltro per un periodo ha studiato anche nel nostro Paese. Ha infatti conseguito il Master in Politica Internazionale e Gestione della Crisi presso l’Università La Sapienza di Roma.

Poi si è dedicata alla carriera di modella e attrice, diventando uno dei volti più amati di Terra Amara con il personaggio di Müjgar.

La vita privata di Müjgar di Terra Amara

Lato vita privata non ci sono tantissime informazioni su Melike Ipek Yalova. Ha un fidanzato o è sposata?

In merito alla vita privata di Melike sappiamo che in passato è stata sposata con lo scrittore Altug Gultan dal 2019 al 2021.

Tra le altre curiosità sul suo conto sappiamo che ama molto la natura e gli animali. Ha due cani a cui è molto affezionata e mostra spesso sui social. In diverse occasioni ha raccontato che quando i suoi coetanei guardavano i cartoni animati, lei seguiva i programmi di discussione.

Dove seguire Melike Ipek Yalova: Instagram e social

Se siete fan di Terra Amara e il vostro personaggio preferito è Müjgan dovete seguire Melike Ipek Yalova sui social network.

Su Facebook abbiamo trovato diverse pagine, ma non sappiamo se una di queste appartiene a lei effettivamente o si tratta di account gestiti dai suoi supporter.

È certo invece che Melike ha un profilo su Instagram seguitissimo, dove ama condividere scatti che la vedono da sola o in compagnia di amici e colleghi.

Carriera

Dopo il percorso di studi Melike Ipek Yalova, Müjgan in Terra Amara, ha iniziato la sua carriera non solo come modella, ma anche come attrice grazie al ruolo in The Magnificent Century (Muhtesem Yuzyil).

Mentre si trovava a Istanbul insieme a una sua amica per pranzo Melike ha attirato l’attenzione del produttore Nermin Eroglu, così ha avviato la sua avventura nel mondo della recitazione. Solo in seguito è divenuta celebre grazie al personaggio della dottoressa Mujgan Hekimoglu nella serie TV, Terra Amara e successivamente in Mahkum.

Durante la sua carriera Melike Ipek ha ottenuto diversi premi. Tra questi citiamo: l’Ayaklı Gazete TV Yıldızları Award e il Golden Lens Award. Nel primo caso ne ha vinto due, rispettivamente nel 2013 e nel 2014 come miglior attrice non protagonista in Karadayı.

Mentre il Golden Lens Award l’ha ottenuto nel 2022 per Mahkum con İsmail Hacıoğlu, Onur Tuna e Hayal Köseoğlu.

Film e serie TV con Melike di Terra Amara

Nel corso della sua carriera Melike Ipek Yalova è apparsa in diversi film al cinema e in alcune serie TV nel piccolo schermo. Nelle grandi sale l’abbiamo vista in Can Feda, pellicola del 2015.

In TV invece abbiamo visto Melike non solo nel ruolo di Müjgan Hekimoglu in Terra Amara. Ecco tutti i progetti a cui ha partecipato:

Il secolo magnifico (Muhteşem Yüzyıl) – (2011)

Karadayı (2012-2015)

Hayat Şarkısı (2016)

Çember (2017)

İnsanlık Suçu (2018)

Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) – (2019-2021)

Mahkum (2021-2022)

Tra i programmi TV in cui l’abbiamo vista come non segnalare l’ospitata a Verissimo nel 2023.

Melike Ipek Yalova è Müjgar in Terra Amara

Dal 2019 al 2021 Melike Ipek Yalova ha interpretato il personaggio di Müjgan Hekimoglu in Terra Amara.

Nell’amata serie turca ha recitato al fianco di attori come Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Esra Dermancıoğlu e Kerem Alışık.