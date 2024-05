Gossip

Nicolò Figini | 8 Maggio 2024

Nelle ultime ore la rivista Chi ha paparazzato Melissa Satta e Carlo Beretta ancora insieme, ma sembra che la showgirl stesse tentando di nascondersi dalle macchine fotografiche. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Melissa Satta ancora insieme a Carlo Beretta

Come ben sappiamo ormai Melissa Satta e Carlo Beretta sono single da diverso tempo. La prima ha interrotto la sua storia d’amore con il tennista Matteo Berrettini, mentre il secondo si è lasciato con l’influencer Giulia De Lellis. Insomma, i loro cuori sono liberi e si vocifera che tra loro sia nato del tenero.

Le prime indiscrezioni sono giunte nel momento in cui, insieme ad altri amici, Melissa e Carlo sono partiti in direzione Madrid. Qui sembra abbiano passato anche un po’ di tempo da soli facendo un pranzo al Four Season. Ovviamente non sapevamo e non sappiamo ancora oggi cosa riservi il futuro per loro.

Fatto sta che di recente sono stati paparazzati ancora una volta dal settimanale Chi, ma questo volta nella villa di Beretta a Forte dei Marmi. Nonostante i fotografi li abbiano beccati, tuttavia, sembra proprio che Melissa Satta abbia fatto di tutto per rimanere il più anonima possibile. Nelle immagini pubblicate, infatti, possiamo notare che indossa un cappello con la visiera per tutto il tempo.

A Forte dei Marmi hanno trascorso tutto il fine settimana da soli. L’arrivo nella cittadina toscana avrebbe avuto luogo la sera precedente al momento in cui sono state scattate le foto e anche in questo caso con loro non c’era nessun altro. Che tra loro ci sia davvero un flirt in corso? Potrebbe essere che stiano solo aspettando il momento giusto per uscire allo scoperto oppure si potrebbe trattare semplicemente di una bella amicizia.

Per scoprirlo non ci resta che aspettare che siano i diretti interessati a parlare. Noi vi terremo informati non appena ne sapremo di più.