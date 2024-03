Melissa Satta parla per la prima volta di Matteo Berrettini e svela in che rapporti sono oggi (VIDEO)

Gossip | Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Marzo 2024

Per la prima volta Melissa Satta a Verissimo parla della rottura con Matteo Berrettini e svela in che rapporti sono oggi

Questo pomeriggio Silvia Toffanin a Verissimo ha accolto Melissa Satta in studio. La showgirl ha parlato di Matteo Berrettini e della loro storia d’amore, oggi conclusa. Poi ha svelato in che rapporti sono rimasti attualmente.

Melissa Satta ha partecipato, tra i tanti ospiti, a una nuova puntata di Verissimo. La showgirl è tornata a parlare della rottura con Matteo Berrettini, che ha creato tanto clamore. Lei avrebbe voluto tenere per sé questa parte della sua sfera privata, ma nel momento ha ricevuto attacchi denigratori in maniera immotivata e gratuita, ha deciso di intervenire.

La conduttrice è stata esposta a una forte pressione mediatica e una sorta di violenza psicologica negli ultimi mesi da parte dei mass media. E di questo ne ha parlato a Verissimo. In chiacchiera con la conduttrice, Melissa Satta ha raccontato di essere stata spesso insultata per essere la compagna di uno sportivo e qualsiasi problema fisico vissuto da Matteo Berrettini veniva immediatamente riversato su di lei.

Dalla sua Melissa Satta a Verissimo ha riconosciuto come essere un personaggio pubblico comporta anche delle critiche, ma ci sono dei limiti da rispettare: “C’è stato un accanimento dal primo minuto. Io non c’entravo nulla e sono sempre stata in silenzio. Da mamma però dicevo anche che mio figlio non poteva leggere queste cose. Si trattava di due ragazzi che stavano vivendo in una relazione. E non porta degli insuccessi in altro. È difficile dare una risposta”.

Nel suo discorso Melissa Satta ha detto che la pressione mediatica non ha sicuramente aiutato il rapporto tra lei e Matteo Berrettini: “Cosa mi rimane? Nonostante tutto è stato un anno bellissimo. (….) Sono felice sia tornato a giocare. Ha una famiglia che adoro e li porterò sempre nel cuore e noi rimarremo suoi grandi tifosi”.

Infine Melissa Satta, con un sorriso, ha dichiarato in che rapporti è oggi con Matteo Berrettini, svelando che si sono lasciati bene: “Sono felice. Semplicemente nella vita non si trovano gli incastri giusti e adesso ho una responsabilità da mamma da portare avanti. A volte le relazioni ti portano un po’ via. Semplicemente ora ci sono delle priorità diverse, ma non è successo nulla”.

Anche se la relazione con Matteo Berrettini non ha funzionato, Melissa Satta ha riservato parole al miele per il suo ex.