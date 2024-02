Mengoni torna all’Ariston dopo un anno dalla vittoria: Due vite è da standing ovation (VIDEO)

Sanremo

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stasera Marco Mengoni è tornato al Festival di Sanremo 2024 da co-conduttore. L’artista ci ha regalato anche un’emozionantissima Due vite, che ha portato a una standing ovation in sala.

Mengoni canta Due vite

“È come se un anno non fosse mai passato”, ha detto Marco Mengoni questa sera. Ed effettivamente sembra essere proprio così quando si è presentato sul palco per cantare la sua Due vite. Un momento magico che ha coinvolto anche i giornalisti in sala stampa!

Marco Mengoni molto emozionato si è presentato portandosi dietro nuove consapevolezze e il ricordo di un anno davvero fantastico fatto di soddisfazioni e momenti magici per lui. Dalla vittoria del Festival di Sanremo 2024 all’Eurovision Song Contest al tour in Italia e in Europa. Insomma ha saputo prendersi tutto ciò che di bello potesse esserci. E stasera a modo suo ha voluto ringraziare tutti per il supporto con una performance davvero da brividi.

Così Marco Mengoni sul palco del Teatro Ariston ci ha dato l’esibizione perfetta, come suo tipico. Ad avvolgerlo una coreografia curata nei minimi dettagli. Lo stesso Mengoni in sala stampa aveva anticipato che sarebbe stato davvero molto speciale. E possiamo assicurare che non ha deluso le aspettative.

Poco dopo l’esibizione Marco Mengoni ha ricevuto grandi applausi dalla sala, che gli ha riservato una splendida standing ovation.