Menopausa, addio a diete lampo: “A vincere è l’equilibrio”, parola di Gaia Biondini
I consigli della Dott.ssa Gaia Biondini per affrontare meglio la menopausa prendendosi cura del proprio corpo in modo profondo.
Con l’arrivo dell’estate torna puntuale anche la proverbiale “prova costume”. Ma per molte donne in menopausa non è solo una questione estetica: gonfiore, aumento di peso e difficoltà a dimagrire rendono questo momento ancora più delicato. Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa Gaia Biondini, seguitissima sui social dove conta oltre 200 mila follower, esperta in nutrizione e menopausa e fondatrice del metodo VitaSanaVitaGaia.
Gaia Biondini, i consigli per affrontare al meglio la menopausa
Dottoressa, la prova costume è ancora un tema così centrale?
«Sì, ma spesso viene affrontata nel modo sbagliato. Molte donne arrivano a ridosso dell’estate cercando soluzioni veloci, diete drastiche o restrizioni importanti. Il problema è che così si ottiene un risultato temporaneo, ma non duraturo. Ma non è solo una questione estetica: quando il corpo viene stressato con approcci troppo rigidi, aumentano anche i rischi per la salute. Si possono alterare glicemia, colesterolo e pressione, peggiorare l’infiammazione e favorire proprio l’accumulo di grasso addominale. In menopausa, infatti, il grasso addominale non è solo un fastidio estetico, ma è collegato a un maggior rischio metabolico. Per questo è fondamentale lavorare nel modo corretto, non in modo più restrittivo».
Quindi cosa dovrebbe cambiare nell’approccio?
«Il punto non è “prepararsi all’estate”, ma iniziare a prendersi cura del proprio corpo in modo più profondo. In menopausa gli ormoni cambiano e il corpo ha bisogno di essere sostenuto, non stressato. Questo significa modificare alcune abitudini chiave: evitare di saltare i pasti, costruire piatti completi con proteine, carboidrati e grassi buoni, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e mantenere una routine il più possibile regolare. Anche il movimento, senza eccessi, è fondamentale. Per esempio, a colazione si può scegliere yogurt con frutta e frutta secca, oppure uova con pane integrale. A pranzo un piatto completo con riso o pasta, abbinato a una fonte proteica come pollo o pesce e verdure. A cena una fonte proteica come uova, pesce o legumi con verdure, una fetta di pane integrale e un filo di olio extravergine. Anche una semplice camminata quotidiana aiuta a ridurre gonfiore e ritenzione».
Quindi niente diete drastiche prima dell’estate?
«Esatto, sono diete senza senso, soprattutto in menopausa. Tagliare drasticamente le calorie, eliminare i carboidrati, vivere di insalate o saltare i pasti può dare un risultato veloce, ma mette il corpo sotto stress. Questo aumenta il cortisolo, rallenta il metabolismo e può peggiorare parametri come glicemia, colesterolo e pressione, oltre a favorire gonfiore e accumulo di grasso addominale. Molto meglio fare scelte semplici ma costanti: inserire sempre proteine come uova, pesce, carne bianca o legumi; non eliminare i carboidrati ma sceglierli meglio; aggiungere grassi buoni come olio extravergine, avocado o frutta secca. L’obiettivo deve essere costruire equilibrio. Pasti completi e regolari aiutano a stabilizzare fame, energia e ormoni, migliorando anche pancia e cellulite».
Ci lascia un esempio pratico di piatto estivo sano e bilanciato?
«Una ricetta che le mie pazienti amano molto è una bowl estiva fresca e completa, semplice, ma davvero efficace».
Dottoressa, dove è possibile contattarla?
«La prima consulenza è sempre gratuita. Potete contattarmi su Instagram: Vitasana.vitagaia o su WhatsApp al numero 366 4564240, oppure tramite il QR code qui sotto».