Con l’arrivo dell’estate torna puntuale anche la proverbiale “prova costume”. Ma per molte donne in menopausa non è solo una questione estetica: gonfiore, aumento di peso e difficoltà a dimagrire rendono questo momento ancora più delicato. Ne abbiamo parlato con la Dott.ssa Gaia Biondini, seguitissima sui social dove conta oltre 200 mila follower, esperta in nutrizione e menopausa e fondatrice del metodo VitaSanaVitaGaia.

Gaia Biondini, i consigli per affrontare al meglio la menopausa

Dottoressa, la prova costume è ancora un tema così centrale?

«Sì, ma spesso viene affrontata nel modo sbagliato. Molte donne arrivano a ridosso dell’estate cercando soluzioni veloci, diete drastiche o restrizioni importanti. Il problema è che così si ottiene un risultato temporaneo, ma non duraturo. Ma non è solo una questione estetica: quando il corpo viene stressato con approcci troppo rigidi, aumentano anche i rischi per la salute. Si possono alterare glicemia, colesterolo e pressione, peggiorare l’infiammazione e favorire proprio l’accumulo di grasso addominale. In menopausa, infatti, il grasso addominale non è solo un fastidio estetico, ma è collegato a un maggior rischio metabolico. Per questo è fondamentale lavorare nel modo corretto, non in modo più restrittivo».

Quindi cosa dovrebbe cambiare nell’approccio?

«Il punto non è “prepararsi all’estate”, ma iniziare a prendersi cura del proprio corpo in modo più profondo. In menopausa gli ormoni cambiano e il corpo ha bisogno di essere sostenuto, non stressato. Questo significa modificare alcune abitudini chiave: evitare di saltare i pasti, costruire piatti completi con proteine, carboidrati e grassi buoni, bere almeno 2 litri di acqua al giorno e mantenere una routine il più possibile regolare. Anche il movimento, senza eccessi, è fondamentale. Per esempio, a colazione si può scegliere yogurt con frutta e frutta secca, oppure uova con pane integrale. A pranzo un piatto completo con riso o pasta, abbinato a una fonte proteica come pollo o pesce e verdure. A cena una fonte proteica come uova, pesce o legumi con verdure, una fetta di pane integrale e un filo di olio extravergine. Anche una semplice camminata quotidiana aiuta a ridurre gonfiore e ritenzione».

Quindi niente diete drastiche prima dell’estate?

«Esatto, sono diete senza senso, soprattutto in menopausa. Tagliare drasticamente le calorie, eliminare i carboidrati, vivere di insalate o saltare i pasti può dare un risultato veloce, ma mette il corpo sotto stress. Questo aumenta il cortisolo, rallenta il metabolismo e può peggiorare parametri come glicemia, colesterolo e pressione, oltre a favorire gonfiore e accumulo di grasso addominale. Molto meglio fare scelte semplici ma costanti: inserire sempre proteine come uova, pesce, carne bianca o legumi; non eliminare i carboidrati ma sceglierli meglio; aggiungere grassi buoni come olio extravergine, avocado o frutta secca. L’obiettivo deve essere costruire equilibrio. Pasti completi e regolari aiutano a stabilizzare fame, energia e ormoni, migliorando anche pancia e cellulite».

Ci lascia un esempio pratico di piatto estivo sano e bilanciato?

«Una ricetta che le mie pazienti amano molto è una bowl estiva fresca e completa, semplice, ma davvero efficace».

Dottoressa, dove è possibile contattarla?

«La prima consulenza è sempre gratuita. Potete contattarmi su Instagram: Vitasana.vitagaia o su WhatsApp al numero 366 4564240, oppure tramite il QR code qui sotto».