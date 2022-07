Mercedesz Henger rivela in che rapporti è oggi con Edoardo Tavassi: c’è una storia in corso?

1 Cosa c’è tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger?

Nell’ultima edizione dell’Isola dei famosi (la cui finale è andata in onda a fine giugno) una bella fetta dei fan si è appassionata al rapporto nato tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. Il fratello di Guendalina Tavassi e la figlia di Eva Henger sono subito andati d’accordo nel reality ed entrambi avevano espresso un interesse reciproco.

Col passare del tempo c’erano state delle incomprensioni che avevano portato anche a dei litigi. Lui, infatti, ha iniziato a fidarsi poco di lei. Pensava che volesse fare una storia davanti alle telecamere così da continuare nel gioco. Quindi metteva in dubbio i suoi veri sentimenti. Lei ha cercato più volte di fargli capire il contrario e ha cercato in lui la promessa di conoscersi fuori.

E così, a distanza di tutto questo tempo, Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger stanno insieme? Sta succedendo qualcosa tra loro o si sono persi di vista? Questa domanda viene spesso posta alla figlia della nota attrice e al fratello dell’ex gieffina. Ma entrambi danno sempre risposte molto vaghe. Ecco cosa aveva detto un po’ di tempo fa proprio la Henger:

“Con Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito e se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Ma per il momento preferisco non rivelare nulla.(…) Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono sempre stata sincera. (…) Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla.”

Anche Tavassi aveva detto qualcosa e oggi è arrivata anche una nuova risposta da parte di lei. Ecco cosa hanno detto…