Messi marito innamorato: il Mondiale è anche della sua Antonella

Andrea Sanna | 18 Dicembre 2022

Disordine nelle stanze al GF Vip 7

In tutte le edizioni del reality show uno degli argomenti principali di discussione sul web (oltre le dinamiche) è il disordine delle stanze. La situazione non cambia in questa stagione del GF Vip 7, dove a quanto pare le cose non sembrano essere granché cambiate. Sebbene alcuni concorrenti cerchino in tutti i modi di invitare gli altri alle pulizie e all’ordine più assoluto, non tutti sembrano rispettare queste dritte.

Spesso e volentieri la regia ci mostra i vari angoli della Casa del GF Vip 7 e qui di seguito ci ritroviamo un video della stanza blu. A differenza di quel che si può aspettare, però, nella camera non vige propriamente una sistemazione corretta di ogni valigia, indumenti e letti. Da quel che si vede alcuni sono ancora sfatti. Ma notiamo anche qualche busta sparsa qua e là per la camera, qualche valigia aperta. Un asciugamano rimasto lì sul letto, pacchi di mikado sul comodino, indumenti e buste di cibo per terra. Insomma non sicuramente una delle situazioni migliori.

Come spesso accade il disordine scatena delle discussioni nella Casa del GF Vip 7. Pensiamo per esempio a Patrizia e Wilma infuriate con i concorrenti. Perché anche sui social la questione non passa sicuramente inosservata ed è motivo di critiche.

Non la regia 2 che ci mostra lo schifo delle camere#gfvip pic.twitter.com/WUL5udQWoO — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) December 18, 2022

I più si domandano anche se il GF Vip 7, così come avvenuto in altre edizione, prenderà dei provvedimenti disciplinari verso i concorrenti e chiederà a tutti di metterci un po’ di impegno in più per tenere la Casa linda e pinta. È capitato che anche Alfonso Signorini in passato abbia richiamato i vipponi proprio per questo.

Vedremo se anche stavolta i vipponi del Grande Fratello Vip 7 si beccheranno una strigliata. Fatto sta che sul web in tanti si chiedono come facciano a convivere in stanze dove regna il caos.