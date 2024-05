Chiara Ferragni diventa attrice! Per l’influencer un ruolo in un nuovo film

NEWS

Debora Parigi | 7 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Da influencer ad attrice, sarebbe questo il futuro di Chiara Ferragni secondo recenti indiscrezioni. La nota imprenditrice digitale, infatti, pare che sia stata scelta per un ruolo in un nuovo film automobilistico. Andiamo a vedere meglio tutti i dettagli.

Nuovo lavoro per Chiara Ferragni che diventerà attrice

La vita da influencer di Chiara Ferragni potrebbe prendere una svolta. Non vogliamo dire che chiuderà per sempre questa strada, ma a quanto pare si starebe guardando intorno per intraprendere nuovo avventure lavorative. E così sul web si vocifera che possa avere il suo primo ruolo da attrice in un film anche di una certa importanza.

A dare la notizia è la pagina Instagram Very Inutil People che ha raccolto vari voci sul web secondo cui la Ferragni sarebbe stata coinvolta nelle riprese di un film. La pellicola in questione sarebbe inerente le automobili, più nel dettaglio un film sul marchio Maserati. Il lungometraggio si chiamerà Maserati: a racing life e sarà prodotto dalla Ilbe, la stessa casa di produzione responsabile del recente successo Lamborghini – The man behind the legend. Il film riguarderà la storia del marcchio automobilistico italiano puntando in particolare sulle vite di Ettore ed Ernesto, i fratelli Maserati.

Ma quale sarà, in tutto ciò, il ruolo di Chiara Ferragni? Se pensate che possa essere una piccola parte, magari marginale o un cameo, vi sbagliate. Le stesse indiscrezioni, infatti, dicono che interpreterà la moglie del protagonista. Quindi si tratterebbe di un ruolo di spessore per questa sua presunta prima esperienza cinemaografica.

Come detto, al momento non ci sono ufficialità e si tratta solo di rumor. Ma a quanto pare questo interesse di Chiara Ferragni verso la recitazione deriverebbe proprio da tutto quello che è successo dopo il caso Balocco. La sua carriera da influencer sta diminuendo molto, con sempre meno contenuti sia in termini di post che di storie (anche di vita quotidiana). Al contrario l’ex marito Fedez è sempre più attivo sui social e si gode la vita da single tra viaggi e party privati, mostrando anche la parte del papà con Leone e Vittoria.