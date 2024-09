Sui social network Alessia Marcuzzi mostra ai suoi follower il suo metodo segreto per poter combattere le rughe del tempo

Come combattere le rughe? Alessia Marcuzzi utilizza un metodo davvero infallibile a quanto pare! La conduttrice di tanto in tanto immerge il viso nel ghiaccio!

Il rimedio di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è sempre molto attenta alla cura della sua pelle e trova sempre il modo di tenerla bella e spendente. Ecco perché ha da tanto tempo creato una linea beauty, in cui ha realizzato dei prodotti per il viso, ma pare avere anche dei “rimedi” naturali. E a quanto pare sembra avere uno dei tanti “trucchetti della nonna”, che pare essere infallibile per la comparsa di rughe sul viso.

A quanto pare Alessia Marcuzzi sembra utilizzarlo e ha così condiviso insieme alle sue follower tra le storie di Instagram. Come mostrato dal video che potete vedere qui sotto, la conduttrice ha un modo davvero speciale per risolvere il problema delle rughe.

La conduttrice ha da prima mostrato una ciotola piena di ghiaccio e poi ha fatto vedere come lo utilizza. Poco dopo Alessia Marcuzzi ha immerso il suo viso nel recipiente. Per qualche secondo è rimasta immobile e ha lasciato intendere, gesticolando con le mani, quanto fosse complicato e interminabile.

Pare quindi che per ridurre le rughe usa questo metodo del freddo, che sarebbe davvero un modo pratico e semplice per combattere gli inestetismi di bellezza. Ecco il video dimostrativo che forse tanti di voi già utilizzeranno, ma che Iva Zanicchi ha voluto postare per i fan.

Il segreto di Alessia Marcuzzi per avere una pelle sempre luminosa e distesa pic.twitter.com/iTsyYdc2hs — disagiotv (@disagio_tv) September 15, 2024

La Marcuzzi giudice a Tale e Quale Show

Molto presto intanto vedremo Alessia Marcuzzi in TV. La conduttrice infatti è stata scelta da Carlo Conti come giudice di Tale e Quale Show. La presentatrice prende le redini di Loretta Goggi e sarà una nuova sfida per lei.

Ricordiamo che Tale e Quale Show prende il via la prossima settimana, il 20 settembre per la precisione, in prima serata su Rai 1. Aggiungiamo anche che, come noto, accanto ad Alessia Marcuzzi ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Non ci resta dunque che attendere questo momento e vedere come se la caverà Alessia Marcuzzi in queste vesti.