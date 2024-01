Mew pronta ad approdare a X Factor dopo l’addio ad Amici? L’indiscrezione

Social

Andrea Sanna | 19 Gennaio 2024

Amici 23

Dopo l’addio ad Amici 23 Mew potrebbe pensare di andare a X Factor? L’indiscrezione non si placa dopo un gesto sui social

Alcuni movimenti sui social network hanno lasciato pensare ai fan che Mew possa tentare il percorso a X Factor, dopo il ritiro ad Amici 23. Peraltro nello show, oggi su Sky Uno, ha effettuato i casting già in passato!

Mew a X Factor?

A seguito del ritiro dalla scuola di Amici 23, i fan stanno tenendo d’occhio qualsiasi movimento di Mew sui social. Non ha ancora postato nulla, ma è piuttosto attiva con vari like su X e non solo.

Il pubblico affezionato del talent ha notato infatti che la giovane artista sui social ha iniziato a seguire diversi account su Instagram e tra questi ne compare uno che non è sfuggito. Sbirciando infatti tra i “seguiti” di Mew spunta anche il profilo di X Factor.

In passato, parliamo del 2019, la cantante aveva tentato l’ingresso nel talent musicale ma senza essere ammessa. Questo gesto social però fa ben sperare i suoi fedeli fan che possa tentare una strada simile. Ancora è tutto da decidere e l’indiscrezione è da prendere con le pinze, certamente. Potrebbe aver deciso di seguire il talent solo per curiosità, ma comunque chi la sostiene incrocia le dita e spera. Chissà se per Mew ci sarà questa occasione con X Factor!

Intanto si parla ancora del ritiro della cantante e di Matthew, nonché suo fidanzato, dalla scuola di Amici 23. La loro uscita ha lasciato tutti di stucco e con l’amaro in bocca, perché in un solo colpo il talent ha perso due grandi talenti. Un vero peccato. Non si conoscono a oggi le ragioni della decisione di Mew e del suo fidanzato e si parla solo di “motivi personali” e niente più.

La produzione intanto come accennato ha non solo aperto i casting per sostituire i due cantanti ma ha trovato già due ragazze giovanissime e molto brave. Parliamo di Kia, che ora fa parte del team di Lorella Cuccarini e ha occupato dunque lo slot di Mew e Nahaze con Anna Pettinelli, pronta a prendere il posto di Matthew.

Anche se ora a far parlare è il possibile arrivo di Mew a X Factor! Ci sarà questa possibilità?