Michael Bublè sta per diventare papà per la quarta volta: sua moglie Luisana è incinta e aspetta un nuovo figlio.

Gioia per Michael Bublè

Sono anni che Michael Bublè è uno degli artisti più amati e seguiti al mondo e le sue canzoni hanno emozionato milioni di persone. Come sappiamo però da tempo l’artista ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per dedicarsi a pieno alla sua famiglia. Solo nel 2016 infatti Michael e sua moglie Luisana Lopilato hanno vissuto un momento non semplice, quando al loro figlio Noah, all’epoca di soli 3 anni, venne diagnosticato un cancro. Per fortuna però tutto si è risolto nel migliore dei modi e a oggi il bambino sta bene ed è guarito. In queste ore così è arrivata una lieta notizia, che sta già facendo discutere il web.

Bublè infatti sta per diventare papà per la quarta volta! Sua moglie Luisana è nuovamente incinta, e la coppia dunque sta per allargare la famiglia. A svelare l’arrivo del quarto figlio del cantante è stato in esclusiva TMZ. Il noto portale ha comunicato che oggi pomeriggio l’artista canadese e la modella annunceranno al mondo intero la notizia, in un modo originale ed emozionante.

Michael Bublè infatti rilascerà il video della sua nuova canzone, I’ll Never Not Love You, e proprio nella clip è stato inserito un frame in cui appare Luisana col pancione. TMZ, che ha visto il filmato in anteprima, svela anche che sarà una sorta di sequel di Haven’t Met You Yet. Proprio sul set di quel video di Michael infatti la coppia si è conosciuta e innamorata, e a oggi si prepara all’arrivo di un nuovo bebè, dopo la nascita di Noah, di 8 anni, Elias, di 6 e di Vida, di 3.

Non resta dunque che attendere l’arrivo di I’ll Never Not Love You. Nel mentre facciamo tanti auguri a Bublè e a sua moglie Luisana Lopilato per l’arrivo del loro quarto figlio.

