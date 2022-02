L’ipotesi di Sophie Codegoni: “Si sono lasciati”

Federica Calemme, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi – foto di Sophie per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Ieri sera poco dopo la puntata del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si è ritrovata a parlare in veranda con Lucrezia e Jessica Selassié, con Manila Nazzaro, Delia Duran e poi è arrivata anche Soleil Sorge.

Durante lo scambio di battute l’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato una sua personale teoria. Stando al suo punto di vista Gianmaria Antinolfi (con cui aveva intrapreso una frequentazione nel reality per poi interromperla) e Federica Calemme si sarebbero lasciati dopo la loro uscita dal programma.

Sophie Codegoni sembra esserne davvero sicura ed è convinta che le sue sensazioni siano quelle giuste: “Da buona pettegola quale ho detto che secondo me Federica e Gianmaria non stanno più insieme”. Se anche Manila Nazzaro ha ammesso di averlo pensato, si sente Soleil Sorge dire: “No”, esortando poi Sophie a spiegare il perché sia così certa di questa cosa: “Non sono andati a Parigi. Vi spiego la mia teoria”.

Così la giovane ha iniziato a dire il suo punto di vista, ma Soleil Sorge non crede che le cose siano andate in questo modo, anzi. Poco dopo l’influencer italo-americana è stata richiamata in confessionale e, dunque, ha dovuto rimandare il discorso a un secondo momento.

Ovviamente dopo queste parole di Sophie Codegoni non poteva mancare un commento da parte di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Ecco cosa pensa la coppia…

La replica di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi

Federica Calemme, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi – foto di Sophie per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Anche in chiacchiera con Lucrezia Selassié, Sophie Codegoni è sembrata decisamente convinta della sua teoria: per lei Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme non sono più fidanzati. La Princess ha detto: “L’ho vista io quando hanno inquadrato la zona concorrenti, diciamo. Aveva un vestito tipo celeste, bellissima”. A quel punto l’ex tronista ha detto: “Secondo me non sta più con Gian”. La Selassié ha ascoltato le sue parole, per lui dire: “C’era anche lui”.

Apprese queste parole di Sophie Codegoni, Federica Calemme non ha potuto proprio fare a meno di rispondere. Su Instagram ha ha postato il medesimo video che vi abbiamo mostrato e ha aggiunto poche, ma dirette dichiarazioni: “Sophie, stai tranquilla. A casa tutto bene!”.

La storia Instagram di Federica Calemme

Ma non è finita, perché anche su Twitter si è parlato di questo episodio e i fan di Sophie Codegoni sono andati in soccorso della loro preferita. Qualcuno ha lamentato come solo ora Federica Calemme abbia deciso di far uscire il carattere, mentre in Casa era piuttosto taciturna e, oltretutto, come a Sophie di lei e di Gianmaria freghi ben poco. Proprio a queste parole ha ribattuto: “La voce la uso quando va usata, gioia mia“, e ancora “Beh, insomma. Sta parlando da due ore”.

Non è mancata anche la replica da parte di Gianmaria Antinolfi. Il ragazzo partenopeo ha commentato il video di una fanpage, con le seguenti parole: “Capacità di analisi e di previsione ineccepibile. Potrei prendere anche lei come manager nella mia squadra”, ha detto in modo ironico in risposta a Sophie Codegoni.

Il commento di Gianmaria Antinolfi

Con queste parole Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno chiuso la faccenda e commentato le dichiarazioni di Sophie Codegoni.

Novella 2000 © riproduzione riservata.