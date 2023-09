Spettacolo

Vincenzo Chianese | 15 Settembre 2023

Michael Terlizzi al GF con Daniele Dal Moro

Senza dubbio in molti si ricorderanno di Michael Terlizzi. Il giovane personal trainer infatti solo qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso come concorrente ufficiale. Proprio in quell’occasione il figlio di Franco Terlizzi conquistò il cuore del pubblico con la sua genuinità, ottenendo un grande successo. Successivamente, nel corso degli anni, Michael è diventato un volto noto anche in Spagna. Solo nel 2020 infatti l’ex gieffino ha partecipato a Mujeres y Hombres e y Viceversa, format spagnolo di Uomini e Donne. Come se non bastasse in queste ore è arrivata per lui una nuova incredibili opportunità televisiva. Ieri sera infatti il modello ha varcato la porta rossa del Gran Hermano Vip, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality show.

Proprio all’interno della casa, Terlizzi ha anche incontrato Oriana Marzoli, che come sappiamo sarà una delle protagoniste del cast del programma spagnolo. I due si erano già conosciuti a Mujeres y Hombres e y Viceversa e proprio al GH Vip si sono rincontrati.

Quello che forse qualcuno non ricorda, è che Michael Terlizzi conosce molto bene Daniele Dal Moro, attuale fidanzato di Oriana. I due infatti hanno partecipato insieme al Grande Fratello 16, e in breve diventarono due dei protagonisti assoluti del reality in onda su Canale 5. Stavolta dunque Terlizzi si ritroverà a dividere la casa con la Marzoli, e senza dubbio nel corso delle prossime settimane ne vedremo di belle.

Il pubblico intanto si chiede già se Daniele in futuro arriverà in Spagna per fare una sorpresa alla sua Oriana, con la quale sembrerebbe essere tornato il sereno. Dopo aver deciso di partecipare al Gran Hermano Vip infatti tra la coppia c’erano state alcune discussioni, che tuttavia a oggi pare siano del tutto superate.