Chi è Michele Bravi? Età, vita privata, canzoni e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 18 Marzo 2023

Chi è

Artista dall’animo sensibile, Michele Bravi è tra i cantanti più acclamati da grandi e piccini, che troveremo tra i Big in gara a Sanremo 2022. Scopriamo qualcosa in più su di lui: dall’età alla vita privata, carriera e canzoni e dove poterlo seguire su Instagram e social.

Chi è Michele Bravi

Nome e Cognome: Michele Bravi

Data di nascita: 19 dicembre 1994

Luogo di Nascita: Città di Castello (Perugia)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 90 centimetri

Peso: 76 kg

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: Michele Bravi non ha figli

Tatuaggi: Michele ha un tatuaggio sul braccio

Profilo Instagram: @michelebravi

Michele Bravi età e biografia

Partiamo subito con la biografia. Dov’è nato e quando è il compleanno di Michele Bravi? L’artista è nato il 19 dicembre 1994 a Città di Castello, in provincia di Perugia sotto il segno del Sagittario. L’età del cantante dunque è di 27 anni.

Conosciamo anche altezza e peso, che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 90 centimetri e 76 kg.

Per quanto riguarda i suoi genitori, suo padre si chiama Stefano, mentre sua madre si chiama Giovanna. Chi è, invece, il nonno di Michele Bravi? Il nonno si chiama Luigi.

Fin da bambino ha coltivato la passione per la musica (ha studiato anche chitarra e pianoforte), senza però abbandonare il suo percorso scolastico.

Vita privata: Michele Bravi è fidanzato?

Cosa conosciamo a proposito della vita privata di Michele Bravi? Il cantante nel 2017 ha fatto coming out in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, facendo però una precisazione: “Non vorrei usare etichette, appartengono alle vecchie generazioni e discendono da un modo di ragionare che considero superato e anche un po’ discriminatorio. Preferisco parlare di relazioni fluide.

I miei fan, quando gli ho detto che il nuovo disco avrebbe parlato di una storia d’amore, non mi hanno chiesto se si trattava di un uomo o di una donna, e il linguaggio amoroso oggi sul web usa frasi come “sei la mia persona.

Non ho bisogno di fare coming out perché nessun giovane si stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo e penso che nessuno dei miei coetanei si tirerebbe indietro se gli capitasse di provare un’emozione per una persona dello stesso sesso.”

Ha detto a riguardo Michele Bravi. Non sappiamo però se attualmente sia ancora fidanzato o single, dato che a riguardo non traspare proprio nulla.

Dove seguire Michele Bravi: Instagram e social

Per chi volesse restare sempre in contatto con tutte le news che riguardano Michele Bravi, c’è la possibilità di seguirlo sui principali social.

Da Instagram (dove conta oltre 1 milione di follower) a Facebook, per passare a Twitter. Qui pubblica tutte le novità discografiche e progetti lavorativi che lo riguardano. Molto più restio, invece, a portare in rete quella che è la sua vita privata.

La carriera

Cosa ha fatto Michele Bravi in questi anni di carriera? Quando ancora è un allievo del Liceo Classico, Michele ha dato il via al proprio percorso artistico partecipando ai casting di X Factor, dove non solo è stato selezionato ma, come vedremo, ha ottenuto anche la vittoria del programma e pubblicato il suo primo EP, La vita e la felicità.

Dopo la tanta popolarità per un periodo Michele Bravi si è ritirato dalle scene musicali. A seguire nel 2015 il cantante ha aperto una canale YouTube e grazie anche alla spinta dei fan si è nuovamente riavvicinato alla musica, a cui seguirà il secondo EP.

Due anni dopo, nel 2017, Michele Bravi ha preso parte a Sanremo, arrivando quarto. Poi Amici come tutor e Amici Speciali da concorrente. Nel 2022 per lui si è ripresentato l’occasione di Sanremo.

Durante questi anni di carriera, Michele ha condiviso progetti lavorativi con tanti artisti. Da Frances a Cristina D’Avena, per passare a Mahmood, Mika e ancora Federica Abbate, Elodie e Gué Pequeno, Arisa e Annalisa. Oltretutto ha portato in scena già diversi tour musicali.

X Factor

Il primo passo importante della carriera di Michele Bravi lo registriamo con la partecipazione alla settima edizione di X Factor nel 2013. A credere fortemente in lui è Morgan, coach della categoria Under Uomini.

Il suo grande talento ha colpito tutti, perfino Tiziano Ferro, che per lui (insieme a Zibba) ha composto il primo singolo di Bravi, dal titolo La vita e la felicità. Brano che lancerà anche il primo EP.

È riuscito ad arrivare fino alla fase finale del programma condotto in quegli anni da Alessandro Cattelan, portando a casa il trofeo di vincitore.

Festival di Sanremo 2017

Altro tassello fondamentale per la carriera di Michele Bravi è la partecipazione, per la prima volta, al Festival di Sanremo nel 2017, presentato da Carlo Conti.

Nella kermesse canora si è classificato quarto con Il Diario degli Errori, uno dei brani simbolo della sua giovane carriera.

Amici Speciali

Dopo essere stato conduttore di Third Wheel Italia, tutor nella scuola più famosa d’Italia nel 2017 e nel 2018, nel 2020 Michele Bravi ha avuto la possibilità di partecipare ad Amici Speciali come concorrente.Insieme a lui, tra i tanti, Irama (che ritroverà sul palco di Sanremo 2022).

Qui ha avuto anche modo di far conoscere non solo la sua musica, ma anche la sua anima buona e gentile al pubblico a casa.

Album e canzoni

Nel corso della sua carriera Michele Bravi ha pubblicato due EP, che vi riportiamo qui di seguito:

2013 – La vita e la felicità

2015 – I Hate Music

Successivamente sono seguiti anche tre album:

2014 – A passi piccoli

2017 – Anime di carta

2021 – La geografia del buio

Tra le canzoni più importanti della discografia di Michele Bravi ricordiamo, giusto per citarne alcune, La vita e la felicità o ancora Il Diario degli Errori, Diamanti, Nero Bali con Elodie e Gué Pequeno, La vita breve dei coriandoli o Mantieni il bacio.

Sempre nel 2021 oltre quest’ultima canzone sono uscite anche altre due canzoni come Falene (con Sophie and the Giants) e Cronaca di un tempo. Mentre a Sanremo 2022 abbiamo ascoltato Inverno dei fiori. Nello stesso anno è uscito anche il brano Zodiaco, oltre a delle collaborazioni.



Ognuno di questi brani gli è valso importanti premi come gli MTV Awards nel 2014 e 2017 o i Wind Music Award nel 2017 per passare al Premio Lunezia nel 2020.

Il libro

Tra le altre cose della carriera di Michele Bravi ricordiamo anche che ha scritto il libro, edito Mondadori nel 2018, Nella vita degli altri.

Michele Bravi a Sanremo 2022

Nel 2022 Michele Bravi torna per la seconda volta da cantante in gara al Festival di Sanremo. Ha preso parte l’anno precedente in veste di ospite durante la serata cover, accanto ad Arisa.

Ma torniamo a Sanremo 2022 che vede nuovamente protagonista Michele Bravi. La canzone in gara ha come titolo Inverno dei fiori e promette davvero grandi emozioni.

Vediamo ora insieme tutti i cantanti che saranno presenti sul palco del Teatro Ariston insieme a Michele.

I Big del Festival di Sanremo 2022

In totale sono 25 i Big che gareggeranno a Sanremo 2022 dal 1° al 5 febbraio. Ognuno di loro avrà così la possibilità di far conoscere meglio la propria canzone in gara.

Qui di seguito l’elenco di tutti gli artisti:

Questi dunque tutti i cantanti in gara, ma solo uno sarà il vincitore. Chi avrà la meglio? In bocca al lupo a ognuno di loro!

Il percorso di Michele Bravi a Sanremo 2022

Come dicevamo dal 1° febbraio 2021 ha preso il via anche l’avventura di Michele Bravi al Festival di Sanremo. Scopriamo qui di seguito, passo passo, il suo percorso nella kermesse canora.

1° serata: Michele Bravi è tra i Big a esibirsi durante la prima serata del Festival. Sesto nell’ordine delle esibizioni. Si è classificato settimo nella classifica parziale.

2° serata: Michele si è classificato 14° nella classifica provvisoria.

3° serata: Bravi torna sul palco di Sanremo per la terza serata, posizionandosi 11° nella provvisoria.

4° serata: Durante la quarta serata Michele ha scelto come cover “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi” di Lucio Battisti. Si prospettano grandi emozioni! Decimo posto in classifica provvisoria per lui.

5° serata: Michele Bravi è arrivato decimo al Festival di Sanremo 2022.

Amici 22

Ritroviamo Michele Bravi ad Amici 22, prima come giudice esterno delle sfide, poi come giudice del Serale. Insieme a lui Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.