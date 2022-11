1 Le foto hot di Michele Bravi

Ieri sera tra gli ospiti di Belve, oltra a Nina Moric che ha mandato in confusione la conduttrice, Francesca Fagnani ha anche intervistato Michele Bravi. La presentatrice ha ripercorso la sua carriera ma è scesa anche più nel dettaglio dell’intimità del cantante. Michele, infatti, ha rivelato di essere oggi fidanzato e innamorato di un uomo che è fuori dal mondo dello spettacolo:

Io nella mia vita sono stato innamorato solo una volta in passato. Adesso lo sono ancora e sono fedele. Nella mia vita c’è una persona. No non penso che sia in prova, spero sia per tutta la vita. Ma io non inizio mai con la cosa della prova. Questa persona non fa parte del mio ambiente. Anche perché io a casa la competizione non la voglio. Ma sì dai sono un po’ una prima donna. Nella vita sono stato sia con uomini che con donne. L’ultima fidanzata c’è stata cinque anni fa e siamo andati a convivere per poco.

In seguito Michele Bravi ha fatto una rivelazione inaspettata. Pare, infatti, che abbia mandato delle sue foto a luci rosse a un noto attore di Hollywood. E queste sarebbero state apprezzate. Purtroppo non ha fatto il nome, facendoci anche dell’ironia sopra. Queste le dichiarazioni della Fagnani:

Lei ha raccontato di aver inviato sue foto particolari a un importante celebrity che l’apprezzava particolarmente. Dice poi che lui l’aspettava ma non è andato e che si è giocato la possibilità. Adesso però fuori il nome. Tanto a Hollywood non ci guardano e può svelare tutto.

Michele Bravi, allora, pur non rivelando il nome ha dato alcune informazioni: “Il nome non posso farlo uscire e come faccio?! Anche perché se poi mi va male con la persona con cui sto, un messaggino lo rimando, che ne so. Diventa un caos se parlo. Ok che non ci sentono in America da Belve. Ma no dai non posso. Ok è un attore famoso, un attore! Non dico altro. Intorno alla mia età. Però non so precisamente gli anni“. Le notizie proseguono…