Non si placano i chiacchiericci su Michele Longobardi, ex tronista di Uomini e donne finito di recente al centro di una segnalazione che ha portato la redazione del programma a decidere di mandarlo via. Mentre le sue corteggiatrice raccontano tutta la verità, lui passa le serate con un altro personaggio molto discusso del dating show: Mario.

La serata insieme di Michele e Mario e un altro ex tronista

Ciò che è accaduto di recente a Uomini e donne continua a far molto parlare sui social. Il tronista Michele, infatti, è finito al centro della polemica per varie segnalazioni. Prima si è scoperto che chattava con le sue corteggiatrice durante il trono usando un profilo falso. Solo con una ha parlato a lungo e in maniera intima per poi eliminarla. E proprio dopo questa scelta lei lo ha “denunciato” alla redazione.

Il vero “scandalo” c’è stato nella puntata successiva quando Michele è arrivato in studio volendo fare la scelta, ma è arrivata una nuova segnalazione. In pratica per parecchio tempo lui si è sentito telefonicamente con un’altra ragazza, Alessandra (scelta di Luca Daffrè) e aveva rotto solo pochi giorni prima. Ovviamente in studio è scoppiato il caos e il tronista è stato cacciato.

Proprio ieri le sue tre corteggiatrici hanno fatto una diretta su Instagram e hanno fatto nuove scottati rivelazioni. Amal ha detto: “Mi ha contattata dicendo cose eclatanti, parole importanti. Addirittura si è fatto 8 ore di macchina per portarmi delle rose. Lui sostiene di essere follemente innamorato di me. A me sembra tutto too much”. Veronica invece ha confermato quello che già aveva detto, cioè che lui l’aveva contattata attraverso un’amica per avere in chiarimento.

Mentre le tre ex corteggiatrici facevamo la diretta e raccontavano questi retroscena, Michele Longobardi (che poi ha risposto) se ne stava in giro a divertirsi. Ma quello che fa chiacchierare è che è uscito con un altro personaggio molto criticato di Uomini e donne: l’ex cavaliere Mario.

Come si vede in questo video, con loro c’è anche l’ex tronisa Daniele Paudice. E lo stesso Mario scrive: “Con i miei protetti…li porterò sulla strada giusta”. Proprio questa frase sta facendo davvero chiacchierare sui social.