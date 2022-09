Caos ai Tim Music Awards

Poche ore fa su Rai 1 si è svolta la prima puntata dei tradizionali Tim Music Awards. A condurre l’evento in diretta dall’Arena di Verona come sempre sono stati Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e numerosi sono gli artisti che sono saliti sul palco e che hanno ricevuto un premio. Come sappiamo infatti nel corso della manifestazione, che segna la fine dell’estate, ai cantanti vengono assegnati i premi per i risultati di vendita ottenuti per la pubblicazione di album, singoli, concerti. Non mancano inoltre ai premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assomusica, Arena Di Verona e Tim.

Proprio ieri sera a esibirsi sono stati artisti del calibro di Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Ultimo, Elisa, Mika e anche Elodie. Ai cantanti si aggiungono anche dei noti personaggi tv, ai quali viene assegnato un riconoscimento. Tra loro Amadeus, Mara Venier, Giorgio Panariello, Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Milly Carlucci, Cristiano Malgioglio e tanti altri.

Tuttavia nel coso della prima puntata dei Tim Music Awards è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Verso la fine della serata è infatti scoppiato un vero e proprio diluvio. A quel punto le persone presenti all’Arena di Verona, essendo fradice, hanno iniziato a scappare per mettersi al riparo e il posto è così rimasto semi vuoto. La diretta tuttavia è andata avanti fino alla fine, nonostante il pubblico abbia deciso di lasciare l’Arena.

Questa sera nel mentre, sempre da Verona e sempre in diretta su Rai 1, si svolgerà la seconda serata della manifestazione. Stavolta però ci si augura che le condizioni meteorologiche siano a favore e che tutto fili liscio.

