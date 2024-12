In queste ore Michele Longobardi, dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne, è stato beccato con un’attrice di Mare Fuori e pare che tra i due ci sia una frequentazione in corso.

Nuovo amore per Michele Longobardi?

Non si è concluso nel migliore dei modi il percorso di Michele Longobardi a Uomini e Donne. Come ormai è ben noto, il tronista del dating show è stato allontanato dal programma, dopo una segnalazione sul suo conto che non è passata inosservato. Tutto è iniziato quando Michele è stato beccato a chattare con le sue corteggiatrici tramite profili Instagram fake. Poche ore dopo è emerso che Longobardi, per quasi tutta la durata del suo trono, ha avuto una frequentazione con Alessandra, ex scelta di Luca Daffrè. A smascherare il tronista è stata proprio quest’ultima, che ha fornito alla redazione chat e foto con Michele.

A quel punto a intervenire è stata la stessa Maria De Filippi, che ha deciso di allontanare Longobardi dallo studio. Poco prima nel mentre il giovane uomo aveva manifestato la voglia di fare la sua scelta e di lasciare la trasmissione con Amal. La corteggiatrice tuttavia, a seguito della segnalazione, ha deciso di interrompere la conoscenza. Nelle ultime ore intanto l’ex tronista è tornato al centro dell’attenzione, per via di una nuova segnalazione che sta già facendo discutere.

Come ha riportato Deianira Marzano, che ha ricevuto un messaggio anonimo, Michele Longobardi è stato beccato insieme a una nota attrice di Mare Fuori. Di chi parliamo? Nientemeno che di Clotilde Esposito. I due sono stati paparazzati mentre facevano shopping in un centro commerciale di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e pare che tra loro ci sia una frequentazione in corso.

Attualmente però i diretti interessati non hanno ancora confermato i gossip sul loro conto, che al momento dunque vanno presi con le pinze.