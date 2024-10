Siete curiosi di scoprire insieme a noi le anticipazioni turche di Endless Love per la prossima puntata del 22 ottobre? Trama e streaming.

Anticipazioni Endless Love 22 ottobre

In attesa delle anticipazioni turche della prossima settimana di Endless Love, scopriamo invece cosa succede nella puntata del 22 ottobre. Ecco cosa dice la trama:

Tufan arriva in ospedale con tutti i dipendenti pronti a donare il sangue per salvare la vita di Nihan. Il braccio destro di Emir, però, arriva tardi. Zeynep si è offerta ad aiutare la pittrice.

Per quanto Emir a modo suo abbia provato a mostrare gratitudine verso Zeynep, quest’ultima prende le distanze e gli fa sapere di averlo fatto solo per Kemal.

Intanto Tufan non si ferma e continua a indagare sull’incidente di Nihan. Scopre che Asu ha mentito per coprire Kemal. La sera prima infatti non erano insieme, ma lei era uscita a cercarlo e l’ha sorpreso in compagnia di Nihan.

Endless Love quanti episodi ha e quando va in onda

Concluse le anticipazioni turche di Endless Love per il 22 ottobre, in tantissimi vogliono certamente sapere quando va in onda nel corso della settimana e dov’è possibile vedere le puntate in italiano.

Questi giorni e orari:

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì , dalle 14:10.

al , dalle Il giovedì anche in prima serata alle 21:30 , poco dopo Striscia la Notizia .

, poco dopo . Mentre il sabato dalle 14:45.

Endless Love quanti episodi ha lo sappiamo? Dalla anticipazioni turche possiamo affermare che ha due stagioni da 35 e 39 episodi. Le puntate in italiano, nel nostro Paese sono molto più brevi e dunque la stagione è di durata maggiore in quanto a episodi.

Dove vedere Endless Love in TV e streaming

Per vedere Endless Love dalla puntata 1 e tutte le puntate in italiano, compresa quella di oggi che dispone del video competo, come si deve fare?

Per prima cosa ricordiamo che la dizi turca è in onda su Canale 5 agli orari che vi abbiamo raccolto nelle righe precedenti, ma si può usare anche lo streaming per seguire la serie.

Con l’utilizzo di Mediaset Infinity (sito, app o Smart TV) è possibile anche andare a rivedere tutte le puntate turche in italiano di Endless Love. Ricordiamo che vi attenderanno altre anticipazioni.

