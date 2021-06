1 L’addio della fidanzata di Michele Merlo

Luna è stata accanto a Michele Merlo fino all’ultimo. La fidanzata del cantante ha chiamato la famiglia per far sapere che il ragazzo stava troppo male e che era necessario l’intervento di un’ambulanza. Poi la corsa disperata in ospedale. Le preghiere affinché potesse avvenire un miracolo. Michele purtroppo non ce l’ha fatta. Il cantautore di Amici 16 si è spento all’età di 28 anni per una leucemia fulminante, che non gli è stata diagnosticata per tempo. Ora è stata aperta un’inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto.

Così come mamma Katia e papà Domenico, anche la fidanzata Luna ha voluto dargli un ultimo saluto su Instagram:

“Tu, noi. Grazie di tutto mio romantico ribelle”, questo il messaggio pubblicato nelle storie da Luna. Ad accompagnare queste dolci parole un cuore bianco e una farfalla e a fare da colonna sonora alla dedica la canzone preferita di Michele Merlo: Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi.

La storia di Luna, fidanzata di Michele Merlo

Ma non solo, perché Luna ha deciso di dedicargli anche un bellissimo e toccante post, dove ha racchiuso alcuni momenti che ritraggono Michele Merlo e la sua dolcezza. Queste le parole scelte dalla fidanzata del cantautore:

«Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore.

Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu».

Con queste splendide parole Luna ha deciso di salutare Michele Merlo. Anche a lei, così come ai genitori di Mike e a tutti i suoi cari, mandiamo un sentito abbraccio carico d’affetto.

Nella giornata di ieri Maria De Filippi e la redazione di Amici che tanto ha voluto bene a Michele Merlo, appresa la notizia, ha scritto un lungo messaggio…