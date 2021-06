1 Il messaggio del padre di Michele Merlo

Questa mattina all’età di 28 anni è venuto a mancare Michele Merlo. La morte del giovane cantante ha sconvolto l’Italia intera e in queste ore migliaia di utenti sui social e numerosi artisti del mondo dello spettacolo stanno ricordando con affetto l’ex concorrente di Amici 16. Mike, come è ormai tristemente noto, si è spento per via di una leucemia fulminante, che gli ha causato un’emorragia cerebrale. Merlo era così stato operato d’urgenza, e negli ultimi giorni è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove questa mattina si è spento. Già qualche ora fa il padre di Michele aveva aggiornato sulle condizioni di salute di suo figlio, facendo intendere come la sua famiglia si aspettasse già il peggio, dopo aver parlato con i medici.

Adesso come se non bastasse Domenico Merlo, padre di Mike, ha scritto sui social un ultimo straziante messaggio d’addio per suo figlio, che naturalmente non è passato inosservato. Queste le sue dichiarazioni, che hanno commosso ed emozionato tutto il web:

“Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. Grazie”.

Nel mentre qualche ora fa a scrivere una bellissima lettera per Michele Merlo è stata anche Maria De Filippi, insieme alla redazione di Amici. Rivediamo il messaggio della conduttrice.