1 L’iniziativa per ricordare Michele Merlo

Michele Merlo purtroppo non ce l’ha fatta. Nelle scorse ore è giunta la terribile notizia della sua scomparsa. A soli 28 anni la vita del giovane cantautore, che abbiamo scoperto ad Amici, si è spenta a causa di una severa leucemia fulminante. La notizia ha colpito tutti e i fan, così come i tanti colleghi, sul web lo stanno ricordando con affetto tra foto, video e ricordi. Ma non è tutto.

i fan di Michele Merlo, infatti, in queste ore hanno deciso di pensare a qualcosa per renderli omaggio. Su Twitter sull’hashtag dedicato al cantante, è comparso anche questo messaggio, diventato poi virale: “Non so se è stato già proposto, ma sarebbe bello se si potesse fare una serata speciale di Amici dedicata a Michele, con esibizioni di canto e ballo degli ex allievi e una raccolta di denaro destinata alla ricerca sulla leucemia”.

L’iniziativa dei fan di Michele Merlo

Questa dunque una delle tante iniziative dei fan per Michele. Noi di Novella2000.it ci auguriamo che questa idea possa andare in porto e ricordare così il talento di Michele Merlo, costretto a lasciare la vita terrena troppo presto. Ma anche una buona causa per raccogliere dei soldi ed aiutare così la ricerca.

In tanti hanno deciso di ricordare Michele Merlo e tra loro c’è anche Oliviero Bifulco, suo grande amico che ha condiviso con lui l’esperienza ad Amici 16…