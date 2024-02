Michele Merlo, esce il libro dedicato al cantante di Amici scomparso nel 2021

NEWS

Debora Parigi | 5 Febbraio 2024

È uscito alcuni giorni fa il libro “Con il cuore tra le righe” della scrittrice Alice Porta e dedicato a Michele Merlo. La famiglia del cantante scoparso nel 2021 lo ha annunciato attraverso i profili social di Michele e per i fan è stato un vero colpo al cuore.

Il libro dedicato a Michele Merlo

Per tutti i fan di Michele Merlo è stato un vero colpo trovarsi nella home di Instagram e tra le notifiche un post proprio del cantante ex Amici venuto a mancare nel 2021 a causa di una leucemia fulminante. Ma il contenuto che è stato pubblicato dalla famiglia di Michele è servito per far sapere a tutti che da alcuni giorni è in vendita un libro dedicato proprio a lui.

“Da qualche giorno è disponibile il libro di Alice Porta ‘Con il cuore tra le righe’ dedicato a Michele Merlo. Grazie a tutti per il grande lavora che è stato fatto”, si legge nella descrizione che accompagna la foto di questo libro.

Come detto, il libro si intitola “Con il cuore tra le righe”, è stato scritto dalla giovane scrittrice trentina Alice Porta ed è appunto dedicato a Michele Merlo. Sui suoi canali social la Porta aveva pubblicato una sua foto mentre era molto emozionata e mostrava le copie del suo libro. In un lungo post, aveva condiviso tutta la sua commozione per questo progetto tanto desiderato e molto apprezzato dalla famiglia di Michele Merlo.

“Voglio parlare e non ci riesco. Ho iniziato a scrivere questa storia senza pensare a nulla. Vivendo ogni singola parola e provando a cercare tra tutte, le più belle.

Le mani scrivevano, le emozioni parlavano e gli occhi spesso diventavano lucidi.

Scrivevo, ridevo e piangevo, ma scrivevo. Ora invece devo parlare e non so nemmeno da dove iniziare. Forse non serve nemmeno iniziare, forse tra le pagine di questo romanzo troverete tutto il mio cuore, tra le righe. Spero vi arrivi, spero possiate voler bene a queste pagine, perché io a loro ne voglio tanto. Spero allo stesso tempo però, che queste pagine siano all’altezza, spero possano volare in alto, so che sapete bene dove devono arrivare. Oltre le nuvole, tra le sue mani. Devono arrivare a chi in me e nelle mie parole ci credeva più di chiunque altro, pure più di quanto io stessa credessi in loro”.

Il libro attualmente è disponibile sul sito della Acar Edizioni, che lo ha pubblicato.